Increíble: el dueño de agencia de quiniela ganó más de u$s43 mil por un insólito error

Al respecto, el dueño de la tienda dijo que acostumbra pedir que le den la lista de números por escritos , para evitar errores. "Ella podría haber estado apurada ese día, así que simplemente me lo leyó”, explicó según el portal news.hnr.cn.

Al comprobar que los números cargados no eran los mismos que ella quería, la mujer no quiso aceptar el billete, a pesar de que el dueño de la tienda la trató de convencer de que se lo quedara. “¿Por qué no tomas este boleto de lotería? ¿Y si realmente ganas?”, le dijo el hombre en ese momento, según relata.

Pero finalmente logró lo que pretendía y recibió un nuevo ticket con los números que había elegido. Así fue que el dueño de la tienda tuvo que quedarse con el comprobante que había escrito de manera incorrecta y que finalmente lo haría ganar la lotería. El premio fue de 300 mil yuanes (más de u$s43 mil). Según contó a los medios locales, parte del dinero será destinado al futuro casamiento de su hijo.