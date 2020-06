Alquileres: a la espera de la promulgación de ley, se frena el mercado

La nueva Ley de Alquileres que el jueves pasado fue aprobada por unanimidad en el Senado ya se convirtió en un dolor de cabeza para las inmobiliarias. Si bien todavía la normativa no fue promulgada, por lo que, aún no entró en vigencia, los agentes de bienes raíces aseguran que generó un stand by en el mercado locativo. “Ante el desconocimiento se cayeron los contratos que se estaban por firmar, los inquilinos están preocupados por el nuevo índice de indexación de la cuota y los propietarios por la extensión de dos a tres años en los contratos”, indicaron desde el sector.