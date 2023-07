Insólito: estaba andando en patines y la policía se los precintó e incautó

“El agente me empezó a amenazar con que me iba a secuestrar los patines, que iba a llamar al Comando Radioeléctrico, me empezó a incitar para que lo toque o le pegue en medio de la calle”, recordó el hombre. Y mencionó que el inspector pidió que se acercaran efectivos policiales “para que me detuvieran y que me incauten los patines”.

“Fue todo muy bizarro, mucha gente alrededor viendo; todos se reían, hasta la Policía”, señaló Maciel.

“Los uso mucho y lo hago desde el 95. Para mí es un medio de transporte ecológico y sustentable, me los pongo y voy a hacer mandados”, concluyó.