Un hombre de 95 años se recibió de una carrera universitaria

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, anunció ayer en un acto de graduación en el Colegio Militar que el Gobierno promoverá la creación de una universidad de la defensa sobre la base de los institutos militares que ya tienen las Fuerzas Armadas.

No solo es un hito histórico al convertirse en el graduado con más edad de la academia, ya que el anterior récord lo tiene un hombre de 93 años, sino que es un gran ejemplo de perseverancia. “Fue un trabajo duro. Mi memoria ya no es la que solía ser, pero tuve la suerte de contar con profesores de talla mundial y fue una experiencia muy positiva. Creo que es importante seguir desafiándote a ti mismo incluso a medida que envejeces”, aseguró el graduado al medio inglés, The Mirror.