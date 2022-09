Inteligencia artificial revela cómo se verían John Lennon y Freddie Mercury hoy

john lennon inteligencia artificial Alper Yesiltas

Yesiltas es fotógrafo hace 19 años y reside en Estambul, Turquía. En la introducción al proyecto cuenta que la motivación fue muy lineal: "me inspiró la duda sobre como se verían realísticamente algunas personas si no les hubiesen pasado aquellos eventos trágicos".

"Hace tiempo que me emociona el desarrollo de la inteligencia artificial y me hace pensar que cualquier cosa imaginable se puede hacer real", comentó Yesiltas y agregó: "Cuando empecé a jugar con esta tecnología vi lo que podía hacer y pensé que proyecto me haría más feliz: volver a ver a algunas de las personas que extrañaba".

freddie mercury inteligencia artificial Alper Yesiltas

En ese sentido, también comentó que "la parte más difícil del proceso creativo es hacer que la imagen parezca real" y, en oposición "el mejor momento es cuando la imagen se ve muy realista como si la hubiera tomado un fotógrafo".

Para este proyecto, Yesiltas utilizó programas como AI Remini, Adobe Lightroom y VSCO. En proyectos similares, en 2021 se lanzó Lost Tapes of the 27 Club, donde crearon canciones de artistas fallecidos a los 27 con el programa de IA "Magenta".