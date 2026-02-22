Gran noticia para los jubilados de IPS: la prórroga que muchos necesitaban + Seguir en









Un cambio de régimen resultó un gran alivio para muchos beneficiarios del organismo previsional bonaerense.

La noticia clave que ayudará a miles de jubilados y pensionados. Imagen: IPS

En la provincia de Buenos Aires, el mayor organismo previsional de cobertura para jubilados y pensionados es el Instituto de Previsión Social (IPS). De él dependen la mayoría de los trabajadores del sector público provincial y otras dependencias. Pero su caja no sólo se encarga de las jubilaciones.

Entre sus beneficios, existen diferentes tipos de pensiones y asignaciones para los habitantes del territorio bonaerense. En esta ocasión, anunció la ampliación del plazo de renovación de asignaciones familiares y beneficios pensionarios para evitar bajas innecesarias.

Ayuda Escolar Todo lo que tenés que saber sobre el nuevo plazo de presentación de documentación. Imagen: Freepik Asignaciones familiares: la prórroga que dio IPS El IPS dispuso una ampliación del plazo de renovación de asignaciones familiares y beneficios pensionarios. Aquellas personas que se encuentren percibiendo una jubilación y/o pensión en el IPS con familiares a cargo, tienen la posibilidad de presentar la documentación para la renovación de su asignación familiar hasta el 31 de mayo de 2026.

El trámite “Asignaciones Familiares - Renovación” se realiza una sola vez al año y se gestiona íntegramente de forma online a través de la página web oficial del organismo.

Beneficios pensionarios: ampliación del plazo de renovación Por otro lado, en el caso de los beneficios pensionarios, que requieren de la presentación de certificados y declaración jurada de estudios para su renovación, el plazo de presentación también ha sido prorrogado hasta el día 31 de mayo de 2026 como fecha límite.

Al igual que la renovación de asignaciones familiares, el trámite “Incorporación de certificados de alumno regular (Artículo 37)” es online. Además, en la misma resolución consignada, se autorizó el pago para la Asignación por Ayuda Escolar Año 2026.

