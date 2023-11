Javier Milei confirmó que hará con ANSES y los planes sociales

Según la información que se baraja hasta el momento, el libertario designará a Carolina Píparo , ex candidata a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires , como titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) .

Luego de conocerse dichos movimientos, mucha gente se pregunta si la bajo la conducción de la ex diputada provincial habrá cambios drásticos en el mecanismo de los planes y asistencias sociales .

Milei ya se había manifestado acerca del tema después de consagrarse como el candidato más votado en las PASO de agosto. En una entrevista televisiva, el próximo presidente confirmó que no va a sacar los planes sociales. "Desde nuestro punto de vista, los que reciben planes sociales son víctimas. Entonces, vos no vas a ir en contra de la víctima sino contra el victimario, que es el sistema político", dijo.

Milei.jpg Télam

“Queremos que quede bien clara una cosa: los argentinos que dependen de la asistencia estatal para sobrevivir son las víctimas del sistema, no los victimarios, por lo tanto, no vamos a tomar ninguna decisión que le traslade el costo del ajuste que hay que hacer a ellos. Hasta tanto la Argentina no haya adoptado el modelo económico de la libertad que permita la creación de riqueza, la generación de trabajo y el bienestar, la eliminación de la asistencia social es un crimen”, sentenció.