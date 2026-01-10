Cómo afecta el humo de los incendios a la salud + Seguir en









Conocé cómo identificar la presencia de agentes contaminadores en el aire para preservar el organismo.

Los barbijos N95 o equivalentes son grandes aliados en situaciones extremas

La presencia de humo en el ambiente durante incendios forestales o rurales modifica la calidad del aire y expone a la población a partículas dañinas para la salud. En casos donde el fuego, las condiciones meteorológicas y el tiempo de exposición no son favorables, las sustancias pueden afectar al sistema respiratorio.

Si bien muchos creen que la visibilidad es el indicador que más evidencia el peligro, el riesgo esta en todos lados. En especial en las sustancias invisibles que, al pasar desapercibidas, tienen mayor posibilidad de ingresar al sistema y generar irritación, inflamación y descompensaciones en personas con enfermedades preexistentes.

incendio bairloche @WeretilneckOK ¿Qué contiene el humo de los incendios y por qué es peligroso? El humo está compuesto por una mezcla de gases (principalmente monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles) y partículas provenientes de la combustión de vegetación, suelos, madera e infraestructura urbana. Esa combinación puede irritar las mucosas, afectar la oxigenación y desencadenar respuestas inflamatorias.

Uno de los contaminantes con mayor peligrosidad es el material particulado fino (PM2.5) por los siguientes factores:

Atraviesa los mecanismos de defensa del tracto respiratorio

Alcanzan los alvéolos pulmonares

Ingresa al torrente sanguíneo

Riesgo de síntomas agudos y efectos cardiovasculares. barbijos.jpg Efectos del humo en la salud respiratoria Las exposiciones breves suelen causar ardor ocular, dolor de garganta, tos seca, congestión nasal y sensación de dificultad respiratoria. En episodios severos también se registran broncoespasmos, crisis asmáticas y descompensaciones en pacientes con patologías crónicas.

La exposición repetida o prolongada incrementa el riesgo de daño pulmonar y de eventos cardiovasculares debido al estrés oxidativo y la inflamación sostenida. En caso de incendio o presencia de humo se recomienda: Reducir la actividad física al aire libre

Mantener los ambientes interiores cerrados

Utilizar filtración de aire o barbijos certificados Incendio en Bariloche, cerca Sanatorio @ecampetella ¿Cuánto tiempo puede durar la contaminación de un incendio en el aire? La magnitud del foco, la topografía y las condiciones atmosféricas son lo que determinan la duración de los actores contaminantes en el aire. Las partículas finas pueden mantenerse suspendidas durante días o semanas y desplazarse cientos de kilómetros desde la zona del incendio, incluso después de que el fuego haya sido reducido. Los vientos, las lluvias y la circulación de masas de aire favorecen la dispersión, mientras que las inversiones térmicas y la estabilidad atmosférica prolongan la acumulación de contaminantes.

