ANSES deposita $630.000 a un grupo de familias y no se tiene que hacer ningún trámite

El organismo reanuda su calendario de pagos de 2026 durante este 2026.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) contará con un aumento del 2,47%.

Tras anunciar un aumento del 2,47%, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer los valores actualizados para enero 2026 de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , junto con la Tarjeta Alimentar. Al percibir ambos beneficios, algunos afiliados podrán percibir ingresos mensuales superiores a los $630.000, según la cantidad de hijos y la prestación que les corresponda.

Se trata de una asignación de carácter mensual que otorga ANSES por cada hijo menor de 18 años, en el caso de aquellas familias cuyos progenitores se encuentran desempleados, en trabajo informal o cuentan con un trabajo dentro del área del servicio doméstico. En el caso de las discapacidades, no hay límite de edad para recibirlo.

Para cobrar la AUH en 2026, hay una serie de requisitos presentados por el organismo:

Además, la asignación sólo puede cobrarla una persona por familia , que debe ser:

La persona titular de la prestación no debe ausentarse del territorio de la República Argentina por un período superior al de noventa días (90) días corridos.

Se debe cumplir con los controles sanitarios y de vacunación de los hijos hasta los 4 años de edad. Desde los 5 y hasta los 18 años, además de los controles de salud, se debe probar que concurren a establecimientos educativos públicos.

Los hijos y sus progenitores deben ser argentinos y residir en el país. Si son extranjeros o naturalizados deben tener 2 años de residencia en el país.

Los hijos no deben tener trabajo ni estar emancipados ni recibir alguna de las prestaciones previstas en la ley de asignaciones familiares.

Los progenitores deben estar desocupados, o ser trabajadores no registrados (sin aportes), o ser trabajadores del servicio doméstico.

uno de los progenitores de la persona menor

el tutor de la persona menor

el curador de una persona con discapacidad

el pariente por consanguinidad hasta el tercer grado de la persona menor (tíos, primos).

La persona que cobre la asignación debe tener a su cargo a la niña, niño o adolescente.

Monto de la AUH en enero

Durante el primer mes de 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) contará con un aumento del 2,47%, que la posicionará en un monto total de $125.554, mientras que la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $ 408.824.

Esta serie de aumentos comenzó en marzo 2025, tras la aplicación de la fórmula de movilidad. Gracias a el implemento de esta fórmula, que continúa vigente a través de un decreto de necesidad y urgencia, todas las prestaciones comenzaron a actualizarse según el índice de inflación establecido por el INDEC.

Es importante recordar que el organismo retiene el 20% de esta asignación y lo entrega una vez que el beneficiario presente la Libreta AUH completa, un documento que se asegura de que los menores asistan a las escuelas, cuenten con un calendario de vacunación completo y asistan a sus controles sanitarios. De esta manera, los montos de las asignaciones se consolidan de los siguientes valores:

Asignación Universal por Hijo - $125.518 .

Asignación Universal por hijo con discapacidad - $408.705 .

Asignación Familiar por Hijo - $62.765 .

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad - $204.361.

Extras que se pueden cobrar

Por otro lado, los beneficiarios pueden acceder a las Tarjetas Alimentar, cuyos montos continúan siendo los siguientes, según la cantidad de hijos:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

Los pagos de la Tarjeta Alimentar se depositan de manera automática, junto con la AUH o la prestación correspondiente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Además, según los haberes mensuales de cada familia, los beneficiarios que no alcancen los $419.299,32 podrán cobrar un bono económico extra.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en enero 2026

Según el último número del Documento de Identidad de cada beneficiario, las fechas de cobro para enero 2026 son: