Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo por el avance del fuego

Lo ordenó la Dirección Nacional de Vialidad. Se mantendrá "hasta nuevo aviso", mientras los brigadistas trabajan para contener las llamas.

La restricción, que rige desde las 15:40 horas, afecta a todo tipo de vehículos.

La Dirección Nacional de Vialidad ordenó este sábado 10 de enero de 2026 el corte total de la Ruta Nacional 40 en el tramo entre Epuyén y El Hoyo, en la provincia de Chubut, debido al avance de un incendio forestal que se aproxima peligrosamente a la calzada. Es una medida preventiva para evitar accidentes y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

La restricción, que rige desde las 15:40 horas, afecta a todo tipo de vehículos y se mantendrá "hasta nuevo aviso", mientras los brigadistas trabajan para contener las llamas. Las autoridades advirtieron que el calor extremo y la baja visibilidad en la zona representan un riesgo inminente para los conductores, en el marco de una jornada con temperaturas récord en la Patagonia que dificultan las tareas de extinción.

Desde hace varios días, brigadistas, voluntarios y vecinos enfrentan el fuego en condiciones climáticas adversas, con altas temperaturas, sequía prolongada y fuertes vientos que dificultan cualquier tarea de contención.

El foco ígneo se inició el 5 de enero en cercanías de Puerto Patriada y el lago Epuyén, y avanzó rápidamente por la extrema sequedad del bosque andino-patagónico y los matorrales. En apenas 48 horas, el fuego alcanzó las inmediaciones de Epuyén y El Hoyo, lo que obligó a evacuar a más de 3.000 personas y provocó la destrucción de al menos 10 viviendas, según informó el secretario de Bosques, Abel Nievas.

Ignacio Torres alertó por los incendios y la crisis ambiental en Chubut: "Atravesamos la peor sequía desde 1965" El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, calificó la situación provocada por los incendios forestales en la zona de Epuyén como una de las emergencias ambientales más graves que vivió la provincia. En diálogo televisivo, sostuvo que el escenario es crítico y destacó el trabajo coordinado para frenar el avance de las llamas: “Hoy estamos todos, espalda con espalda, para defender la localidad de El Hoyo”.

Torres explicó que la magnitud del incendio está directamente vinculada al contexto climático: “Estamos atravesando la mayor sequía desde 1965. Todos los años hay incendios, accidentales o intencionales, pero ahora cualquier foco que inicie tiene un crecimiento exponencial que es muy difícil de controlar”. El mandatario remarcó que las últimas horas fueron determinantes: “Ayer sabíamos que estas 48 horas eran críticas. El viento no ayudó y hoy se esperan ráfagas de entre 60 y 70 kilómetros por hora”, lo que incrementa el riesgo de propagación y la aparición de nuevos focos.