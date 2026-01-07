En la previa de Davos, Javier Milei viajará a Córdoba para participar del Festival Jesús María

El Presidente no estará presente en el inicio del evento, pero sí lo hará en una de las jornadas más convocantes, cuando se presente el Chaqueño Palavecino. Este mes también tiene previsto viajar a Davos y volver a Mar del Plata.

En el inicio del tercer año de su mandato, el presidente Javier Milei volverá a pisar el suelo de la provincia de Córdoba, escenario de su último viaje del 2025 realizado en diciembre pasado. Con miras al 2027, el próximo viernes 16 de enero el libertario retomará su agenda federal con la participación en el Festival de Jesús María , uno de los eventos de música popular más grandes del país. También prepara su visita a Davos y a Mar del Plata .

El mandatario no asistirá a la apertura del evento que se llevará a cabo este jueves, como tenía previsto. Sin embargo, sí lo hará dos días antes del cierre, en una jornada en la que tendrá al folklorista Chaqueño Palavecino como artista principal. Además de Palavecino se espera la participación de grupos como El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

A través de su cuenta de X, el libertario había anticipado el viaje a la provincia que lidera Martín Llaryora, de complejo vínculo con la Casa Rosada , tras contestarle a un usuario en redes sociales. Además, reveló que protagonizará una bajada a la provincia de Buenos Aires. “Javo, ¿cuál va a ser la próxima provincia que vas a visitar?”, consultó uno de sus seguidores, a lo que Milei respondió: “1) Córdoba 2) PBA”.

Tal como informó Ámbito , el lugar elegido en Buenos Aires será la ciudad balnearia de Mar del Plata , meca de la costa atlántica argentina, donde el libertario estuvo en noviembre pasado, luego de la victoria en las elecciones legislativas de octubre. Milei tiene previsto viajar en el mes de enero para una actividad abierta al público, aunque aún no se definió si se haría en un teatro o en la calle.

Lo concreto es que La Libertad Avanza (LLA) prevé realizar dos recorridas territoriales por mes con la presencia del Presidente de la Nación , con el objetivo de potenciar el sello en el interior del país rumbo a la reelección presidencial del 2027.

La primera parada de este 2026 será la provincia cuyo referente partidario es el diputado Gabriel Bornoroni por el momento no hay previstas actividades partidarias para la próxima semana.

En cuanto al valor de las entradas, el ingreso al mega evento cordobés cuestan entre $48.000 para el público general y $25.000 para jubilados.

A principios de diciembre, Javier y Karina Milei se mostraron en el territorio mediterráneo junto a Gonzalo Roca, el abogado electo diputado por la Lista de LLA durante los comicios del 26 de octubre de 2025.

Javier Milei prepara su viaje al Foro Económico de Davos

En enero, el jefe de Estado también tiene confirmada su participación en el Foro Económico de Davos del 18 al 23 de este mes.

El evento reune en la ciudad Suiza a los principales empresarios del mundo, líderes políticos y referentes de opinión, entre otras personalidades. El tema del encuentro será "Espíritu de diálogo" (Spirit of Dialogue), enfocado en la necesidad de reconstruir la confianza y ampliar perspectivas ante un mundo en cambio, reuniendo líderes para dialogar y encontrar soluciones a desafíos globales mediante la cooperación.

Como contó Ámbito, por el momento no se conoce el contenido del discurso del mandatario. A diferencia de otros presidentes, Milei suele redactar en soledad su presentación, por lo que ni sus más estrechos colaboradores están al tanto del tono que tomará su alocución.

Quienes tienen mayor cercanía con él intuyen que posiblemente su presentación girará en torno de la destrucción de “paradigmas” a partir de la experiencia del gobierno de La Libertad Avanza. Por caso, demostrar que es posible el ajuste fiscal, contradiciendo la historia de desequilibrios permanentes en las cuentas públicas que caracterizó a la Argentina.