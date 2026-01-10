ANSES comienza con los pagos de la Ayuda Escolar Anual: quiénes pueden cobrarlo y cuál es el trámite obligatorio

Este beneficio está destinado a familias de la AUH y del SUAF que van a recibir los $85.000 en el mes de enero de 2026.

ANSES retoma los pagos de la Ayuda Escolar Anual en 2026.

Con el inicio del nuevo ciclo lectivo cada vez más cerca, muchas familias buscan ayuda con los gastos que implican útiles, indumentaria y materiales de estudio. Es por eso que el organismo previsional activó un refuerzo económico, que se entrega una vez por año.

Este ingreso busca acompañar a hogares con hijas e hijos que asisten a establecimientos educativos reconocidos. Para acceder, se deben cumplir las condiciones específicas y completar una gestión que se renueva en cada año escolar.

Para el ciclo 2026, el valor establecido es de $85.000 por cada hijo que cumpla con los requisitos. El monto se deposita una sola vez al año y busca cubrir parte de los gastos habituales del comienzo de clases.

El alcance del beneficio incluye a familias que reciben la Asignación Universal por Hijo y también a quienes perciben asignaciones familiares. En todos los casos, el cobro depende de la validación de la escolaridad.

Chicos sin discapacidad:

Edad desde 45 días hasta los 18 años.

Asistencia obligatoria a nivel inicial, primario o secundario en instituciones oficiales.

Chicos con discapacidad:

Sin tope de edad.

Pueden concurrir a escuelas especiales, centros terapéuticos, talleres protegidos o espacios educativos avalados por el organismo.

El monto se acredita de manera individual por cada menor que reúna los criterios exigidos.

Qué trámite tengo que hacer para cobrar la Ayuda Escolar

La gestión es anual y obligatoria, incluso para quienes ya recibieron este ingreso en años anteriores. El proceso se hace de forma digital y no tiene costo.

El paso a paso es:

Entrar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la parte de Hijos .

Elegir la opción Presentar certificado escolar .

Generar el formulario correspondiente a cada chico.

Imprimir el documento y llevarlo al establecimiento educativo para completarlo y firmarlo.

Sacar una foto o escanear el certificado.

Volver a cargar el archivo en Hijos - Presentar certificado escolar.

Después de que la información quede validada, el derecho al cobro se habilita y el dinero se deposita en la cuenta del titular. Si el certificado no se presenta dentro del plazo establecido, el ingreso no se liquida.