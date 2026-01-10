Un ministro de San Luis rescató a un grupo de turistas atrapadas en un arroyo + Seguir en









Se trata de Juan Álvarez Pinto, que actuó rápido para asistir a las personas atascadas por el agua. Una serie de lluvias afectaron a la zona, llevando a la crecida del caudal.

"Había salido a pedalear y vi que el arroyo estaba creciendo", indicó el ministro Pinto. Captura

El ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan Álvarez Pinto, protagonizó el rescate de un grupo de turistas atrapadas en un arroyo, tras una crecida repentina. La zona se encontraba afectada tras una serie de lluvias que aumentaron el caudal de las aguas.

Todo sucedió el viernes por la tarde cuando Álvarez Pinto practicaba ciclismo en la zona de Los Molles, cerca del Complejo El Talar. Allí observó que varias mujeres, entre ellas dos adultas mayores, habían quedado rodeadas por el repentino aumento del caudal.

Las precipitaciones, que se mantenían sobre las sierras, incrementaban el riesgo de ampliación de la crecida. Testigos indicaron en El Corredor Noticias que a una de las turistas se le trabaron las piernas entre piedras debido a la presión del agua, lo que la dejó en estado de shock y “muy asustada”.

El ministro de Turismo y Cultura de San Luis rescató a un grupo de turistas Las imágenes que circularon en redes mostraron al ministro con casco y vestimenta deportiva dentro del arroyo, colaborando en el rescate del grupo. Su reacción fue rápida: ingresó al agua para tranquilizar a las visitantes y asistirlas a desplazarse hasta un sector más seguro. Finalmente, todas las personas pudieron salir sin lesiones.

ministro san luis rescate La reacción fue rápida: ingresó al agua para tranquilizar a las visitantes y asistirlas a desplazarse hasta un sector más seguro. Redes sociales Antes del incidente, el funcionario había compartido en sus redes un video en el que registraba las condiciones climáticas adversas: allí documentó las nubes densas sobre la sierra y advirtió sobre posibles lluvias.

Más tarde, en diálogo con FM La Bomba, explicó: “Había salido a pedalear como siempre y, antes de llegar a El Talar, nos agarró la lluvia. Me llamó la atención la cantidad de agua que caía arriba de la sierra y vi que el arroyo estaba creciendo".



Al llegar, notó que la crecida sorprendió a algunos turistas "y había dos señoras muy asustadas, desesperadas y en pánico. Vi que seguía lloviendo más arriba y que la crecida podía aumentar, así que decidí meterme, conociendo un poco el arroyo". Tras el incidente, los Bomberos Voluntarios de Los Molles difundieron recomendaciones de seguridad, recordando que las lluvias intensas en la sierra pueden desencadenar aumentos súbitos del caudal.