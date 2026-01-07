Un tren temático de Elvis que es furor y recorre Australia en homenaje al músico + Seguir en









Los fanáticos, vestidos a la usanza de Elvis, se encontraron en la Estación Central de Sídney antes de embarcarse en un viaje de 357 kilómetros hacia el oeste en el Elvis Express.

El tren de Elvis partió hoy desde Sydney.

Fans de Elvis Presley y artistas tributo iniciaron el miércoles su viaje anual a la edición 33 del Festival de Elvis en la ciudad regional australiana de Parkes.

El viaje en tren, de siete horas, incluye un programa continuo de entretenimiento con temática de Elvis, incluidos artistas tributo que interpretan algunos de los mayores éxitos del rey del rock.

"Durante los dos últimos años me han dicho lo increíble que es este festival. (...) Tomé la decisión de venir este año y ya estoy muy contento de haberlo hecho, con solo llevar un día aquí", dijo Louis Brown, un artista tributo a Elvis que voló desde Reino Unido para asistir al evento.

Los organizadores del Festival Elvis de Parkes, que suele celebrarse la segunda semana de enero de cada año, esperan unos 24.000 asistentes, el doble de la población de la ciudad.

"EPiC: Elvis Presley in Concert", el documental de Baz Luhrmann presentó su primer tráiler En otras noticias relacionas, Baz Luhrmann presentó el primer tráiler de su documental EPiC: Elvis Presley in Concert, el cineasta también fue el director de la película Elvis. "EPiC" presenta imágenes perdidas de la legendaria, aunque a veces difamada, residencia de Elvis Presley en Las Vegas en la década de 1970. Se entrelaza con raras imágenes de 16 mm de la película del concierto de 1972 Elvis on Tour y una valiosa película de 8 mm del archivo de Graceland, junto con grabaciones redescubiertas de El Rey contando "su versión de la historia". EPiC_ Elvis Presley in Concert _ Teaser Tráiler Oficial Neon y Universal Pictures Content Group adquirieron EPiC: Elvis Presley in Concert en octubre la cinta llegará a los cines de todo el mundo próximamente.

