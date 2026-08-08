El comunicado oficial sobre la muerte de Jorge, padre de Lionel Messi

El Sanatorio Centro de Rosario confirmó de manera oficial el fallecimiento del padre del astro argentino a sus 68 años. Según indicaron, el deceso se produjo en la madrugada de este sábado.

El Sanatorio Centro de Rosario confirmó oficialmente el fallecimiento de Jorge Messi , padre y representante de Lionel Messi , a través de un comunicado firmado por su director médico. La institución precisó que murió a los 68 años, a las 2 de la madrugada del 8 de agosto , y aclaró que no difundirá más información sobre las circunstancias médicas por respeto a la privacidad de la familia .

El parte oficial fue emitido este sábado por el Sanatorio Centro, donde permanecía internado Jorge Messi. El documento estuvo firmado por el Dr. Carlos Mackey , director médico de la institución.

“El Sanatorio Centro, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Mess i, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 2:00 horas”, comenzó el comunicado.

La clínica también expresó sus condolencias a los familiares y allegados: “ Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento , expresándoles nuestras más sinceras condolencias”.

Finalmente, el sanatorio explicó que no brindará mayores precisiones sobre el cuadro clínico que atravesaba: “En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”.

El comunicado oficial sobre la muerte de Jorge Messi.

Una figura clave en la carrera de Lionel Messi

Jorge Messi acompañó a su hijo desde sus primeros pasos en el fútbol y tuvo un papel decisivo en cada etapa de su desarrollo profesional. Cuando Lionel Messi comenzó a destacarse en las divisiones infantiles de Newell’s, encabezó las gestiones para conseguir el tratamiento hormonal que necesitaba.

Luego de que no prosperara una posibilidad en River, la familia apostó por Barcelona. Jorge logró que el club catalán incorporara a Lionel con apenas 13 años y garantizara las condiciones necesarias para que pudiera continuar con su tratamiento y su formación deportiva.

La adaptación en España fue difícil y parte de la familia regresó a Rosario, pero Lionel decidió quedarse en Barcelona y su padre permaneció a su lado.

“Mi viejo estuvo siempre al lado mío. Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza, o él lo mismo, sin que lo viera. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal. Mi viejo me preguntó qué querés hacer, ¿querés seguir o nos volvemos? Yo quise seguir y él se quedó conmigo”, recordó Messi en una entrevista de 2007.

De padre y consejero a representante

Con el crecimiento de la carrera deportiva y comercial de Lionel Messi, Jorge también pasó a encargarse de buena parte de sus asuntos profesionales. Se convirtió en su representante y participó de negociaciones vinculadas con contratos, patrocinadores y derechos de imagen. A pesar de la exposición mundial de su hijo, mantuvo siempre un perfil bajo y concedió pocas entrevistas a lo largo de los años.

En aquella misma entrevista de 2007, Jorge Messi le había dedicado unas palabras a Lionel que retrataron el vínculo entre ambos: “Vos sabés muy bien que hemos pasado muchos momentos buenos y no tan buenos. Sobre esos momentos no tan buenos vos sabés que siempre salimos reforzados y pretendemos que esto continúe así porque esto nos ayuda a ser más fuertes ante la vida y a vos te ayuda a ser lo que sos, porque yo creo que por encima de ser un buen jugador de fútbol sos una excelente persona”.