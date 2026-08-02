Casemiro y una noche para el olvido en Inter Miami: dos errores y un gol en contra en la vuelta de Lionel Messi a la MLS

El mediocampista brasileño protagonizó una insólita jugada que terminó en gol propio durante el 2-2 de las Garzas.

Casemiro quedó en el centro de la escena por un insólito gol en contra ante Columbus

Casemiro vivió una noche difícil en Inter Miami durante el empate 2-2 frente a Columbus Crew, al protagonizar una secuencia inesperada que terminó en un gol en contra. El mediocampista brasileño cometió dos errores consecutivos en la misma acción y dejó una imagen poco habitual para un futbolista de su trayectoria.

La jugada ocurrió a los 33 minutos del primer tiempo , cuando el ex jugador de Real Madrid quedó como último hombre en la salida del equipo dirigido por Javier Mascherano. Con intención de avanzar desde el fondo, intentó filtrar un pase hacia la mitad de la cancha, pero perdió estabilidad, cayó al césped y dejó la pelota en poder del rival.

La pérdida fue aprovechada rápidamente por Hugo Picard , quien recuperó la posesión y encabezó la ofensiva de Columbus Crew. El mediocampista tocó hacia adelante para Daniel Gazdag, que abrió el juego hacia Taha Habroune antes de que la pelota llegara al área.

Mientras la jugada avanzaba, Casemiro intentó reparar su equivocación y retrocedió a toda velocidad para evitar el peligro. El brasileño logró anticipar el centro bajo enviado hacia Jamiro Monteiro Thiaré, pero su intervención terminó teniendo el desenlace menos esperado.

En lugar de despejar la pelota lejos del arco defendido por Rocco Ríos Novo , el mediocampista desvió el balón hacia su propio arco y sorprendió al arquero de Inter Miami, que no pudo evitar el empate parcial de Columbus.

Así, el conjunto visitante llegó al 1-1 a través de una acción en la que Casemiro quedó involucrado en los dos momentos decisivos de la jugada. El futbolista, reconocido por su etapa en el fútbol europeo y por su experiencia internacional, quedó como protagonista involuntario de uno de los momentos más llamativos del encuentro.

El partido había comenzado favorable para Inter Miami, que se adelantó con un gol de Luis Suárez a los 16 minutos. Antes del descanso, Noah Allen volvió a poner en ventaja al equipo local, mientras que Brais Méndez apareció a los 84 minutos para establecer el 2-2 definitivo.

Messi volvió a jugar tras la final del Mundial

Más allá del empate, el encuentro tuvo como uno de sus principales atractivos el regreso de Lionel Messi a Inter Miami. El argentino volvió a disputar un partido oficial 13 días después de haber jugado la final del Mundial con la selección argentina ante España.

El blooper de Casemiro que le dio la vuelta al partido de Messi.

El capitán comenzó el partido en el banco de suplentes, pero recibió una ovación cuando salió a realizar los movimientos precompetitivos durante el entretiempo. Finalmente ingresó a los siete minutos del segundo tiempo, en reemplazo de Pinter.

Messi mostró actividad desde sus primeras intervenciones, aunque no logró convertir. Tuvo varias oportunidades para marcar, entre ellas un remate de zurda que salió cerca del palo, una definición tras controlar una asistencia de Suárez y dos chances en el tiempo agregado que fueron contenidas por el arquero Patrick Schulte.

El rosarino había regresado a los entrenamientos el miércoles luego de una semana de descanso en Funes, cerca de Rosario. Durante su ausencia, Inter Miami ganó sus dos partidos de MLS tras la reanudación de la competencia.

Además, Rodrigo De Paul fue titular y compartió el mediocampo con Casemiro. El argentino, una de las piezas importantes del equipo, acumula cuatro goles y cuatro asistencias en 14 partidos durante esta temporada.