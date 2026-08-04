Lionel Messi donó 80 mil euros por los incendios en España + Agregar ámbito en









Lo confirmó Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid este martes. El dinero será destinado para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid.

Lionel Messi donó 80 mil euros para la reconstrucción de las zonas afectadas por los fuertes incendios que azotaron distintas zonas de España, según informó este martes Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.

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“Leo Messi donó €80.000 para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”, compartió la mandataria en su cuenta de X.

Leo Messi ha donado 80.000€ para la #reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid.



Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 4, 2026 La donación del astro argentino fue enviada a Madrid y será destinada para labores de reconstrucción de los municipios afectados. En las últimas dos semanas el fuego arraso una superficie récord entre España y Francia y se acercó a los niveles más altos de las últimas dos décadas. Los equipos de emergencia fueron llevados al límite y enfrentaron focos que las propias autoridades calificaron como “fuera de capacidad de extinción”.

El incendio de Madrid confluyó con otros dos que se estaban dando en Toledo y Ávila, en esta última provincia se desató el mayor incendio registrado en la historia reciente del país. Al menos 75.000 personas fueron evacuadas de sus hogares en España, según France 24. El presidente español Pedro Sánchez advirtió que todavía restan "horas difíciles y complejas" y le pidió "paciencia y comprensión" a su pueblo.

En la Sierra Oeste de Madrid la situación evoluciona favorablemente, el foco lleva dos noches consecutivas sin reactivaciones y está estabilizado. Sin embargo, las llamas continúan y las autoridades elevaron al nivel 3 la emergencia y ordenaron evacuar dos urbanizaciones en el municipio de Almorox.

Las acciones benéficas impulsadas por Lionel Messi En otras oportunidades, el rosarino ya había colaborado en territorio español. Contribuyó con la Cruz Roja en distintos incendios, envió ayuda luego de la tragedia de la DANA en Valencia y también invirtió una cifra mayor a los 3 millones de euros para el Pediátric Cáncer Center del Hospital Sant Joan de Déu. Además de España, el capitán argentino colabora en otras partes del mundo y de Argentina mediante su fundación solidaria. En los recientes terremotos de Venezuela participó en campañas de asistencia. Desde 2007, Lionel Messi y su familia tienen una fundación benéfica a su nombre enfocada en ayudar a niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. Fundación Leo Messi

1/2 Captura 2/2 El incendio de Madrid confluyó con los existentes en Toledo y Ávila. X - @AidaGascon