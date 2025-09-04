Volvió el frío al AMBA y se esperan mínimas que no superarán los 3 grados: cómo seguirá el clima el fin de semana en todo el país

Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se prevé un jueves con cielo algo nublado durante toda la jornada, pasando por parcialmente nublado en la tarde, y mucho frío.

Las lluvias y tormentas quedaron atrás, y la semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores sigue con buen clima , acompañada de un descenso de las temperaturas.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 3 grados de mínima y 11 de máxima.

Del mismo modo, el viernes se anticipa con cielo despejado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 1 grado y una máxima que treparía hasta 13.

El sábado también tendría frío, con cielo despejado en la madrugada y mañana, y algo nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 2 y 15 grados.

El fin de semana se mantendría gélido en Buenos Aires, con un domingo que tendría cielo algo nublado en las primeras horas y luego parcialmente nublado para la tarde y noche, junto a una mínima de 3 y una máxima de 17.