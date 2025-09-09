El fast fashion que revive la peatonal Florida ahora va por Mendoza y Rosario

La marca de indumentaria uruguaya Indian acelera su plan en la Argentina: tras inaugurar un megastore en la esquina de Florida y Perón , la compañía proyecta más aperturas en el interior y la Ciudad de Buenos Aires. En la hoja de ruta aparecen dos locales en Mendoza, uno en Palmares Open Mall y otro en el centro, Rosario (con inmueble ya adquirido), Mar del Plata , Bahía Blanca , Santa Fe capital y nuevas direcciones en CABA (entre ellas Santa Fe y Ayacucho ). En el sector hablan de hasta diez sucursales en el corto plazo , aunque la firma lo presenta como un objetivo en desarrollo y no como un número cerrado. La expansión se da al calor de las importaciones y en un mercado que busca precios bajos.

El movimiento más visible fue la apertura del Indian Market en el edificio que ocupó Falabella hasta 2021. La compañía compró el inmueble y encaró una refacción integral para reabrirlo como outlet de tres niveles , con indumentaria y línea Home . El resultado se ve a simple vista: filas en probadores y cajas , pasillos cargados a todas horas y un flujo que, según fuentes del mercado, ronda las 10.000 personas por día . En una peatonal que venía apagada, el local devolvió tráfico, ticket y conversación .

La estrategia de Indian combina inversión inmobiliaria con un aterrizaje de alto impacto en el microcentro porteño. El edificio de Florida volvió a encenderse con vidrieras, escaleras mecánicas y un recorrido que mezcla básicos de alta rotación con novedades semanales. La apuesta, de escala millonaria (en el mercado se habló de una operación cercana a u$s10 millones por la compra, más obras), busca algo más que ventas: reposicionar Florida como eje de consumo masivo y sembrar marca para el desembarco en más provincias.

Fundada en 1955 en Montevideo y perteneciente al grupo Chic Parisien , Indian se consolidó como la principal cadena de moda de Uruguay y hoy suma más de 50 locales entre Uruguay, Paraguay y la Argentina. El aterrizaje local comenzó a fines de 2024 con la primera tienda porteña (también en la peatonal Florida), siguió en Córdoba capital y escaló con la compra del inmueble en Florida y Perón. La empresa emplea a 1.200 personas en la región ( 82% mujeres) y trabaja con un equipo de diseño propio que adapta tendencias globales a un surtido pensado para el público regional.

Precios, formato y público

El gancho de precios explica gran parte del fenómeno. En el outlet de Florida abundan remeras desde $9.900, buzos desde $12.900, jeans a partir de $29.900 y vestidos desde $14.900, valores que compiten con plataformas como Shein o Temu y con el circuito mayorista de Avellaneda. La línea Home suma tracción con textiles, vajilla y muebles; en el salón conviven almohadones desde $9.900, toallas desde $9.900, mantas desde $24.900 y hasta sofás de tres cuerpos. La propuesta busca volumen y recambio rápido, con una renovación semanal de colecciones que abarca mujer, hombre y niños, además de accesorios.

El formato outlet convive con una selección de temporada y un layout pensado para simplificar la compra: planta baja con foco femenino, primer piso con hombre, niños y sport, y subsuelo dedicado a Home. La circulación fluida, la señalización directa y la densidad de oferta sostienen la estadía en tienda, clave para elevar el ticket (en la empresa observan bolsas con 8 a 10 ítems por compra). Con 100 empleos en el megastore, el local funciona como vidriera de marca y laboratorio para ajustar mix, talles y readaptaciones al gusto argentino.

Modelo de negocio y contexto

En el sector describen a Indian como el “H&M uruguayo” por su combinación de precios agresivos y velocidad en el recambio, con un abastecimiento internacional concentrado en el sudeste asiático. La compañía no opera fábricas propias: trabaja con proveedores globales bajo un esquema de control de calidad en origen y una cadena logística afinada para sostener entregas semana a semana. Lo cierto es que la apertura de importaciones habilitó una ventana de oportunidad para marcas con volumen y poder de compra, tal como es el caso de la uruguaya.

El timing acompaña. Con un consumidor que busca precio y tendencia en simultáneo, y una peatonal que se venía llenando de bazares y souvenirs, la llegada de Indian encaja en la transformación de Florida hacia meca del fast fashion. El recuerdo de los grandes almacenes convive con un presente de moda rápida, donde Zara y Renner ya hicieron punta y donde Indian ahora empuja el tráfico con un formato más masivo y orientado a volumen.

En síntesis: inversión inmobiliaria, precios de impacto y aperturas en serie definen el libreto con el que Indian busca instalarse en la Argentina. La apuesta por Florida enciende la peatonal y prepara el terreno para un mapa de tiendas que, si se cumple el plan, llevará la marca desde Mendoza hasta la Costa Atlántica, con CABA como ancla y Rosario–Santa Fe como eje en el Litoral. El fast fashion rioplatense gana una escala nueva, y Florida vuelve a ser termómetro.