Jóvenes con obesidad: la falta de colina pone en riesgo la salud cerebral

Las consecuencias del sobrepeso en los jóvenes cada vez son más graves y frecuentes . Un estudio internacional publicado en la revista Aging and Disease , liderada por científicos de la Universidad Estatal de Arizona ( ASU ), expresó que la deficiencia del nutriente colina y estudios tempranos podrían aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas , como el Alzheimer.

El equipo de ASU examinó a 30 adultos-jóvenes entre 20 y 30 años divididos en dos grupos equivalentes según su peso corporal. Los participantes con obesidad presentaron un bajo nivel de colina en sangre , además de un aumento en biomarcadores asociados a inflamación, resistencia a la insulina y daño neuronal. Uno de estos marcadores, la proteína neurofilamento ligero (NfL), se reconoce como indicador temprano de neurodegeneración.

Estos mismos partícipes no solo tuvieron menor colina circulante, sino también mayor proporción de grasa corporal, disfunción hepática, resistencia a la insulina y elevación de citocinas inflamatorias. Este patrón se observó en personas mayores con deterioro cognitivo leve y Alzheimer, lo que significa que procesos biológicos asociados a la neurodegeneración pueden activarse mucho antes de manifestaciones clínicas.

El neurobiólogo Ramón Velázquez de la Universidad Estatal de Arizona, confirmó: “La colina es un marcador valioso de disfunción metabólica y cerebral, y es esencial para la salud humana” . El estudio detectó una fuerte correlación entre los bajos niveles de colina y el aumento de NfL en personas con obesidad.

Los expertos compararon datos de los jóvenes con los de personas mayores diagnosticadas con deterioro cognitivo leve o Alzheimer. En ambos grupos se mantuvo la relación entre colina reducida y altos niveles de NfL .

Por qué es importante la colina para la salud cerebral

La colina es un nutriente esencial para la función cerebral y hepática. El cuerpo no puede producirla en cantidad suficiente, por lo que debe incorporarse a través de alimentos. Se puede encontrar en huevos, pescado, legumbres, carnes blancas y vegetales, como el brócoli. Sin embargo, muchos jóvenes presentan deficiencia, lo que podría aumentar su vulnerabilidad neurológica a largo plazo, como se puso comprobar.

colina (1)

Entonces, este compuesto es clave para la función hepática, la regulación de la inflamación, la estructura de las membranas celulares y la producción del neurotransmisor acetilcolina, vital para la memoria y el aprendizaje.

La bioquímica Wendy Winslow, coautora del estudio, ratificó en comunicados por la ASU que, “la mayoría de las personas no se dan cuenta de que no consumen suficiente colina. Incorporar alimentos ricos en colina puede ayudar a reducir la inflamación y fortalecer el cuerpo y el cerebro a medida que envejecemos”.

Qué alimentos son ricos en colina

La colina se encuentra en alimentos de consumo cotidiano como huevos, carne y lácteos, así como en fuentes de alta concentración como el hígado o los pescados grasos. También está presente en opciones vegetales como legumbres, brócoli, maní y cereales fortificados, lo que permite incorporarla en distintos tipos de alimentación.

Sumar alimentos ricos en este nutriente puede ser una estrategia sencilla para mejorar la calidad de la dieta y apoyar funciones vitales del organismo.