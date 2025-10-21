Jubilados desaparecidos en Chubut: qué se sabe hasta ahora de la búsqueda y cuál es la principal hipótesis







Una pareja de jubilados es intensamente buscada en Comodoro Rivadavia tras desaparecer hace más de diez días. Su camioneta fue hallada, pero no hay rastro de ellos.

Búsqueda desesperada de una pareja de jubilados NA

Se viven horas desesperantes en la localidad de Comodoro Rivadavia, Chubut, por la desaparición de una pareja de jubilados que partió en su camioneta hace más de una semana y no se volvió a comunicar. Se trata de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), quienes fueron vistos por última vez cerca del Cañadón Visser. Su vehículo, una Toyota Hilux, fue encontrado en una zona de difícil acceso, encajada. Sus pertenencias estaban dentro de la misma, pero no hallaron rastros de ellos.

Crece la tensión mientras los operativos de búsqueda se intensifican, ya que participan un centenar de efectivos de la policía provincial, de bomberos, de Defensa Civil y voluntarios. Además, la investigación para dar con el paradero de la pareja tiene perros rastreadores y drones. La comunidad entera se encuentra esperanzada de encontrarlos con vida.

Continúa la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Comodoro Rivadavia El operativo de búsqueda está diseñado desde el Cañadón Visser hacia la ruta 3 y la ruta 1. Hay drones, patrullas y perros especializados que trabajan en la zona.

La camioneta de los jubilados fue registrada a través de las cámaras que están en la rotonda de las rutas 39 y 3. En el interior del vehículo pudieron encontrar las pertenencias personales de ambos y dinero, pero no pudieron hallar los teléfonos celulares de la pareja, lo que agudiza el misterio de qué pudo pasar con ellos.

Cuál es la principal hipótesis La principal línea de investigación, que actualmente es la que más fuerza tiene, apunta a que la pareja había comenzado una relación hace apenas un tiempo y decidieron viajar, pero quedaron atrapados en un terreno de mucho barro y probablemente sin señal en sus celulares.

Por eso decidieron salir de la camioneta en busca de ayuda. En ese trayecto pudieron perderse en una región geográfica con condiciones inhóspitas. Otra posibilidad que las autoridades no descartan es que, cuando la camioneta se atascó, decidieron caminar o fueron a un refugio cercano, pero la búsqueda no dio resultados concretos.