El acusado de doble femicidio, Pablo Laurta, fue imputado por el homicidio del remisero Martín Palacio. El hombre había aparecido descuartizado luego de trasladarlo y la fiscal de la causa consideró que la razón fue "para robarle el auto".
Pablo Laurta fue imputado por el homicidio del remisero
Esta semana se le dictó prisión preventiva y la fiscal consideró que lo mató "para robarle el auto". Según voces de seguridad de Entre Ríos, buscó "ocultarlo" y por eso lo desmembró.
-
Declaración de Graf: rompió el silencio la mamá de Fernández Lima
-
Trasladaron a Laurta desde Concordia: qué dijo y qué indicó una pericia del año pasado
Luego de que la Justicia dictara 120 días de prisión preventiva para Laurta por el crimen de Palacio, la doctora Daniela Montangie ofreció claridad sobre el registro del recorrido del vehículo.
Pablo Laurta fue imputado por el homicidio del remisero
“Se está investigando un homicidio criminis causa. Lo que imputa la fiscalía es que lo mató al remisero con la intención de robarle el auto, dirigirse a la ciudad de Córdoba y ahí perpetrar el otro hecho vinculado", detalló Montangie.
La información la confirmó LN+. Laurta se encuentra en Concordia, Entre Ríos, y se espera que luego sea trasladado a Córdoba por la causa del doble femicidio de su exmujer y exsuegra. En diálogo con el jefe de policía, José María Rosatelli, dicha medida podría darse el lunes.
Trasladaron a Pablo Laurta desde Concordia
El acusado de doble femicidio y homicidio Pablo Laurta fue trasladado entre viernes desde Concordia a Gualeguaychú, Entre Ríos. Además, se espera que sea derivado a Córdoba para enfrentar nuevas imputaciones.
Laurta es el principal acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, su expareja y exsuegra respectivamente. Además también le pesa el crimen del remisero Martín Palacio, hallado descuartizado en un auto.
Tras negarse a declarar esta semana ante la fiscal Daniela Montangie, fue imputado por homicidio criminis causa en el expediente que investiga el asesinato de Palacio. Un día después, la Fiscalía de Concordia le dictó 120 días de prisión preventiva, según confirmaron fuentes judiciales consultadas.
- Temas
- Policiales
- Entre Ríos
Dejá tu comentario