Esta semana se le dictó prisión preventiva y la fiscal consideró que lo mató "para robarle el auto". Según voces de seguridad de Entre Ríos, buscó "ocultarlo" y por eso lo desmembró.

El acusado de doble femicidio, Pablo Laurta, fue imputado por el homicidio del remisero Martín Palacio . El hombre había aparecido descuartizado luego de trasladarlo y la fiscal de la causa consideró que la razón fue "para robarle el auto".

Luego de que la Justicia dictara 120 días de prisión preventiva para Laurta por el crimen de Palacio, la doctora Daniela Montangie ofreció claridad sobre el registro del recorrido del vehículo.

“Se está investigando un homicidio criminis causa. Lo que imputa la fiscalía es que lo mató al remisero con la intención de robarle el auto , dirigirse a la ciudad de Córdoba y ahí perpetrar el otro hecho vinculado", detalló Montangie.

La información la confirmó LN+. Laurta se encuentra en Concordia, Entre Ríos, y se espera que luego sea trasladado a Córdoba por la causa del doble femicidio de su exmujer y exsuegra. En diálogo con el jefe de policía , José María Rosatelli , dicha medida podría darse el lunes.

martin palacios Rosatelli reforzó la hipótesis de la fiscalía y que "con el fin de ocultarlo" lo desmembró.

Trasladaron a Pablo Laurta desde Concordia

El acusado de doble femicidio y homicidio Pablo Laurta fue trasladado entre viernes desde Concordia a Gualeguaychú, Entre Ríos. Además, se espera que sea derivado a Córdoba para enfrentar nuevas imputaciones.

Laurta es el principal acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, su expareja y exsuegra respectivamente. Además también le pesa el crimen del remisero Martín Palacio, hallado descuartizado en un auto.

Tras negarse a declarar esta semana ante la fiscal Daniela Montangie, fue imputado por homicidio criminis causa en el expediente que investiga el asesinato de Palacio. Un día después, la Fiscalía de Concordia le dictó 120 días de prisión preventiva, según confirmaron fuentes judiciales consultadas.