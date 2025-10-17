Trasladaron a Pablo Laurta desde Concordia: qué dijo al salir de la Fiscalía y qué indicó una pericia del año pasado

El acusado de doble femicidio y homicidio fue trasladado dentro de Entre Ríos y se espera que las dos causas se unifiquen. Actualmente cuenta con 120 días de prisión preventiva.

Peritos dijeron en 2024 que Laurta "comprendía sus acciones y respondía a todos los cuestionamientos de manera correcta".

El acusado de doble femicidio y homicidio Pablo Laurta fue trasladado entre viernes desde Concordia a Gualeguaychú, Entre Ríos. Además, se espera que sea derivado a Córdoba para enfrentar nuevas imputaciones.

Laurta es el principal acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio , su expareja y exsuegra respectivamente. Además también le pesa el crimen del remisero Martín Palacio , hallado descuartizado en un auto.

Bajo un fuerte operativo de seguridad, y con la cabeza cubierta, Laurta fue retirado de la Fiscalía y, en esa oportunidad, volvió a hablarle a los medios que lo abordaron. “Me tapan para que no hable” , expresó en alusión al trato recibido durante su custodia.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el detenido será llevado primero a Gualeguaychú y luego directamente a la cárcel de Bouwer , en las afueras de la ciudad de Córdoba. Allí será indagado en las próximas horas por los fiscales de la causa del doble femicidio.

Se espera que en Córdoba se concentre el proceso judicial por los tres homicidios. Por el momento, no se definió si quedará alojado permanentemente en Bouwer o si podría volver a Entre Ríos.

Por el momento, la opción que barajan los investigadores es que permanezca en Córdoba, dado que los femicidios de Giardina y Zamudio —su ex pareja y su ex suegra— ocurrieron en esa provincia.

Los crímenes conmocionaron tanto a Córdoba como a Entre Ríos. Laurta fue detenido tras una intensa búsqueda que incluyó fuerzas provinciales y federales. Los fiscales cordobeses preparan una nueva indagatoria, en la que se espera formalizar las acusaciones por doble femicidio y definir medidas complementarias de prueba.

pericia laurta 2024 Según los peritos, "Laurta comprendía sus acciones, respondía a todos los cuestionamientos de manera correcta, y no presentaba rasgos patológicos en su conducta".

El antecedente de Córdoba: el informe que arrojó que Laurta "no era peligroso"

El 9 de enero de 2024, Laurta protagonizó un incidente que resultó en su detención durante 30 días, hasta el 8 de febrero. Según los informes, vecinos lo encontraron escondido en el techo de la casa de Luna Giardina, donde también vivía su pequeño hijo en común. Durante al menos tres días y tres noches, observó a la familia desde esa ubicación.

Cuando lo descubrieron, el hombre saltó del techo e intentó agredir a Luna. Sin embargo, la intervención de los vecinos logró evitarlo. Tras el altercado, se llamó a la Policía pero Laurta logró escapar en una camioneta que usaba en Córdoba.

Aunque intentó huir de la zona, chocó a pocos kilómetros donde fue finalmente detenido. A pesar de la situación, la única acusación formal en su contra fue por resistencia a la autoridad. La causa fue remitida a la fiscalía a cargo de Jorgelina Gutiérrez y treinta días después de su detención, fue liberado.

Entre los factores que la fiscalía analizó se encontraba un informe de los peritos oficiales del Poder Judicial de Córdoba, quienes concluyeron que el hoy acusado de tres crímenes no era una persona peligrosa. Según los peritos, "Laurta comprendía sus acciones, respondía a todos los cuestionamientos de manera correcta, y no presentaba rasgos patológicos en su conducta".