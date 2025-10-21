Continúa la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Comodoro Rivadavia

Se trata de Pedro Kreder y Juana Morales, quienes fueron vistos por última vez el 11 de octubre. La Justicia encontró en la camioneta de los damnificados objetos personales de ambos, pero no los celulares.

La comunidad de Comodoro Rivadavia continúa con la intensa búsqueda de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) , dos jubilados que permanecen desaparecidos desde el pasado 11 de octubre. Además de los efectivos policiales, vecinos de la zona utilizan sus propios vehículos para encontrar rastros o pistas de los damnificados.

Según fue recopilado hasta el momento, ambos habían partido 10 días atrás a Camarones, pero nunca llegaron. El último registro que se tiene de ellos es de una cámara de seguridad de la rotonda de las rutas 3 y 39, minutos antes de que su camioneta se dirija hacia la costa.

El pasado lunes, los efectivos policiales encontraron fogatas en la zona del Cañadón Visser, ubicado en el camino a la ruta 3. Además, se realizan rastrillajes en la zona costera para dar con el paradero de ambos jubilados.

Según fue detallado, del operativo participan 40 uniformados, integrantes de la Subsecretaría de Protección Ciudadana y personal de Defensa Civil Municipal. Drones fueron implementados en la búsqueda, a la vez que perros de la fuerza de seguridad para la detección de huellas pertenecientes a personas extraviadas en terrenos de difícil acceso.

El pasado viernes 17 los efectivos encontraron una Toyota Hilux empantanada y con el cierre centralizado activado. A raíz de esto, las autoridades sospechan que las víctimas se retiraron del vehículo con el objetivo de ir en ayuda.

Además, también fue vista una fogata apagada cerca de la Ruta 1, en la misma dirección en la que se orientan los rastrillajes. En este sentido, no se descarta que haya sido prendida por la pareja de jubilados con la intención de señalizar o protegerse del frío nocturno.

Al revisar el interior, fueron encontrados objetos personales y dinero en efectivo de los jubilados. Sin embargo, no fueron hallados sus teléfonos celulares.

La principal hipótesis de la desaparición

La principal teoría que manejan los investigadores indica que Pedro y Juana podrían haberse desorientado al bajar de la camioneta empantanada en busca de ayuda. Todo apunta a que, tras quedar atascados, decidieron continuar a pie para intentar comunicarse con alguien. En una zona tan hostil, sin señal de celular y con un clima extremo que alterna calor intenso y frío nocturno, es posible que hayan perdido la orientación y quedado atrapados en medio del paisaje.

Camioneta encontrada La camioneta encontrada en la zona donde se busca a los jubilados.

Otra posibilidad que analizan los equipos de rescate es que alguno de los dos haya sufrido una caída o una descompensación durante el trayecto, lo que habría impedido continuar o pedir socorro. Las características del terreno —repleto de grietas, cañadones y zonas cubiertas de arena— refuerzan esa hipótesis.

Mientras tanto, familiares y allegados siguen atentos a las novedades y en contacto constante con las autoridades. Aldana Botha, hija de Juana, pidió no detener los operativos: “Esa zona es inmensa, parece un laberinto. No queremos perder la esperanza. Confiamos en que mi mamá y Pedro puedan aparecer”.