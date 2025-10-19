A un mes del triple femicidio en Florencio Varela: qué se sabe hasta el momento

Se cumplen 30 días del triple femicidio de Florencio Varela, el fiscal amplió las imputaciones y pidió que la causa pase a la Justicia Federal.

A un mes del triple femicidio narco en Florencio Varela: Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas en un hecho vinculado al narcotráfico.

Un mes después del brutal triple femicidio en Florencio Varela , la investigación por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez continúa su curso. Según informó el fiscal Adrián Arribas, ocho de los nueve detenidos serán indagados nuevamente debido a un cambio en la imputación , que incorpora homicidio criminis causa y privación ilegítima de la libertad a las acusaciones originales.

El fiscal detalló que la causa podría derivarse a la Justicia Federal por la gravedad de los delitos, mientras se solicita la intervención de la PROCUNAR , organismo especializado en violencia de género. Los principales acusados son Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro (“El Duro”), Celeste Magalí Guerrero, Maximiliano Parra, Daniela Ibarra, Florencia Ibáñez y Matías Agustín Ozorio, todos imputados por privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado con premeditación, alevosía, ensañamiento y criminis causa.

Identificado como el presunto autor intelectual del triple crimen tras la declaración de varios detenidos, incluyendo su pareja, Florencia Ibáñez. Según la declaración de Ibáñez, Ydone Castillo le reveló que las víctimas le habían robado drogas a él y a otras personas. Se cree que el crimen se originó como una represalia por ese robo.

Ydone Castillo tiene antecedentes por narcotráfico y estuvo bajo custodia policial en Argentina. Había sido liberado por razones humanitarias relacionadas con la pandemia de COVID-19 en 2020, a pesar de tener una solicitud de extradición pendiente de Perú.

David Gustavo Morales Huamani (“El Loco David” o “Tarta”)

Se le considera un presunto sicario o autor material de los asesinatos. Los investigadores creen que Morales Huamani fue contratado por Alex Roger Ydone Castillo, presunto autor intelectual del crimen, para ejecutar a las tres víctimas. Esta sospecha se basa en la declaración de Víctor Sotacuro Lázaro, otro detenido en la causa, que acusó a "El Loco David" de ser el responsable de los asesinatos.

una-de-las-imagenes-difundidas-del-loco-david-o-AV4PVNUD6NEEBBRAV6ZC6T25GI Identificado como uno de los autores materiales del femicidio, con pedido de captura internacional.

Las cámaras de seguridad registraron a "El Loco David" regresando a la Villa 1-11-14 con la ropa manchada de barro después de los asesinatos. Ante la sospecha de que huyó del país, se ha emitido una alerta roja de Interpol y un pedido de captura internacional en su contra.

Manuel David Valverde Rodríguez

Identificado como uno de los prófugos con pedido de captura nacional e internacional vinculado al caso del Triple femicidio de Florencio Varela, en el que murieron las jóvenes Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Del Castillo.

Según la justicia argentina, Valverde Rodríguez tiene vínculo familiar con Tony Janzen Valverde Victoriano alias “Pequeño J”, uno de los principales acusados del caso, dado que Valverde es su tío.

tio de pequeño j Tío de “Pequeño J”. Está prófugo y sobre quien pesa orden de detención internacional tras su identificación en la escena del crimen.

En octubre de 2025 el Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza dictó la orden de captura nacional e internacional contra él, tras testimonios que lo ubican como “alto y flaco, con campera azul de AFA y gorra” en la vivienda donde ocurrieron los asesinatos.

Valverde Rodríguez negó todas las acusaciones en un video difundido desde Perú, donde mostró certificados laborales y médicos para sostener que se encontraba en Trujillo el día del crimen. “Señores periodistas… tengo los medios probatorios en el cual yo… tengo certificado de trabajo… nunca he estado inmerso a actos delictivos”, manifestó ante la cámara.

Quiénes son los detenidos en la causa

A continuación, esta es la lista completa de los nueve detenidos de acuerdo a los últimos registros:

Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años)

Está acusado de integrar la banda que secuestró y asesinó a Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. La fiscalía lo imputó por privación ilegal de la libertad coactiva agravada, y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía, ensañamiento, violencia de género y criminis causa.

Lázaro Víctor Sotacuro (41 años), alias “El Duro”

Es señalado como uno de los líderes de la organización narco responsable del triple femicidio. Al igual que Villanueva Silva, fue imputado por privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado con múltiples agravantes, entre ellos el de haber actuado con premeditación y ensañamiento.

chicas desaparecidas en la matanza Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas el 19 de septiembre en una vivienda de Florencio Varela, en un crimen vinculado al narcotráfico.

Ariel Jeremías Alexis Giménez (29 años)

Fue quien cavó el pozo donde luego enterraron los cuerpos de las víctimas. El fiscal Adrián Arribas agravó su imputación, sumándole los delitos de homicidio criminis causa y privación ilegítima de la libertad, en concurso real con el resto de los hechos investigados.

Maximiliano Andrés Parra (18 años)

Fue hallado en la vivienda donde ocurrió el crimen, junto a una de las mujeres acusadas, mientras limpiaba manchas de sangre. Se lo considera partícipe directo del secuestro y de la posterior eliminación de evidencias. Está imputado por privación ilegal de la libertad y homicidio agravado.

Celeste Magalí González Guerrero (28 años)

Es dueña de la propiedad en la que las jóvenes fueron secuestradas y asesinadas. Se la acusa de haber facilitado el lugar para el crimen y de haber participado activamente en el hecho. En su caso, la fiscalía le quitó el agravante de violencia de género, aunque mantiene las imputaciones por secuestro y homicidio agravado con alevosía, ensañamiento y criminis causa.

Milagros Florencia Ibáñez (20 años)

Sobrina de Sotacuro, está señalada por haber actuado como apoyo logístico y por haber trasladado a las víctimas hasta el domicilio donde fueron asesinadas. Al igual que Guerrero, fue imputada por privación ilegal de la libertad y homicidio agravado, aunque sin el agravante de violencia de género.

Iara Daniela Ibarra (19 años)

Fue encontrada en la escena del crimen mientras limpiaba rastros de sangre. Según la investigación, habría colaborado con la organización narco en la preparación del lugar para ocultar pruebas. Se le imputan los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado con alevosía, ensañamiento y criminis causa.

Matías Agustín Ozorio (28 años)

Capturado en Perú, es considerado uno de los principales colaboradores de “Pequeño J”. Se le adjudica la coordinación de la logística del secuestro y la ejecución del triple femicidio. Está imputado por secuestro, privación de la libertad y homicidio agravado.

pequeño j detenido peru Principal acusado y supuesto autor intelectual del triple femicidio. Detenido en Lima, Perú, aguarda su extradición a la Argentina.

Tony Janzen Valverde Victoriano (20 años), alias “Pequeño J”

Apodado “Pequeño J”, es considerado el autor intelectual del crimen. Está detenido en Lima, Perú, a la espera de su extradición a la Argentina. Según la fiscalía, ordenó los asesinatos como venganza por un robo de droga. Fue imputado como principal responsable del triple femicidio y de la privación ilegal de la libertad de las víctimas.

La investigación apunta a que el triple femicidio fue resultado de una venganza ligada al robo previo de drogas. Según el fiscal, la organización peruana engañó a las víctimas con la promesa de una fiesta narco, para luego secuestrarlas y exigirles la devolución de cocaína. Las jóvenes fueron asesinadas dentro de la vivienda donde fueron privadas de su libertad de manera brutal.

Crimen de Florencio Varela Las víctimas presentaban torturas y lesiones postmortem, evidenciando ensañamiento y un intento de obtener información antes de asesinarlas.

Qué dicen las autopsias reveladas

Las autopsias confirmaron una violencia extrema en el que fue calificado como un ajuste de cuentas narco. En el caso de Lara Gutiérrez, de 15 años, los peritos determinaron que murió por un shock hipovolémico causado por la sección de la arteria carótida primitiva derecha. Además, presentaba amputaciones en los dedos, quemaduras en vida y heridas profundas en el cuello y rostro, lo que, según los informes, evidencia un intento de obtener información antes de matarla.

En el caso de Morena Verdi, de 20 años, los especialistas establecieron que falleció por un shock neurogénico producto de estrangulación, y hallaron también una luxación cervical, múltiples golpes en el rostro y heridas postmortem en diversas partes del cuerpo.

f8ea3422baa50d980c7fa6d1fd8b1db2f9215540miniw Las jóvenes Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas el 19 de septiembre en Florencio Varela, en un hecho vinculado al narcotráfico. EFE

Mientras tanto, en la autopsia de Brenda Del Castillo, también de 20 años, se concluyó que murió por paro cardiorrespiratorio traumático como consecuencia de gravísimos traumatismos craneales: presentaba fractura de cráneo, aplastamiento facial y heridas punzocortantes en el cuello; en algunos casos los cortes fueron realizados una vez fallecida.

Los informes forenses indican que las tres jóvenes fueron maniatadas y enterradas en un pozo en Villa Vatteone, partido de Florencio Varela, y que las heridas muestran un nivel de ensañamiento que excede los patrones convencionales de homicidio. Según la hipótesis oficial, el móvil estaría vinculado al robo de droga y a una banda narco que pretendía enviar un “mensaje” mediante la atrocidad del crimen.

Contexto y seguimiento judicial

Hasta el momento, el caso involucra a 15 personas: nueve detenidos, tres con pedidos de captura internacional y tres identificados por la investigación. Las autoridades continúan trabajando en la reconstrucción de los hechos, mientras se aguarda la extradición de los acusados en el extranjero y la profundización de las indagatorias en Argentina.