Crimen del remisero: para la fiscal Pablo Laurta "lo mató para robarle el auto"

La doctora Daniela Montangie ofreció detalles del recorrido que emprendió el acusado junto al remisero Martín Palacio. Además, se conoció qué dijo Laurta en su audiencia del jueves.

“Se constató que salen desde la ciudad de Concordia", aclaró la fiscal Montangie.

En la causa paralela que involucra al acusado de doble femicidio Pablo Laurta en el crimen del remisero Martín Palacio , hallado descuartizado en Entre Ríos , la fiscal brindó unas serie de detalles relativos al posible móvil del hecho. En esa línea, apuntó a que el implicado pudo haberlo asesinado "para robarle" su vehículo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Con el relevamiento de cámaras se constató que salen desde la ciudad de Concordia, desde la terminal", comenzó en diálogo con la televisión.

Además, la fiscal agregó que "una cámara lo capta bien al lado, a Palacio, que levanta el baúl desde adentro, baja, se saludan (con Laurta), guardan las pertenencias y viajan”.

La letrada también relató que, a partir de ese descubrimiento, se pidieron las antenas del celular de Palacio. Allí se advirtió que el teléfono se apagó en la zona de General Campos.

“Se está investigando un homicidio criminis causa. Lo que imputa la fiscalía es que lo mató al remisero con la intención de robarle el auto, dirigirse a la ciudad de Córdoba y ahí perpetrar el otro hecho vinculado", detalló Montagie por último.

Pablo Laurta 2 La Justicia dictó 120 días de prisión preventiva para Laurta este jueves. IG

Laurta en su audiencia reveló que "quería rescatar a su hijo"

Por otra parte, el también acusado de doble femicidio volvió a hablar, esta vez a la salida de la audiencia donde se le dictaminó la preventiva en Entre Ríos. Allí expresó que quería "rescatar a su hijo" tras secuestrarlo luego de matar a su ex y madre del menor.

"Quería rescatar a mi hijo de una red de trata", se lo escuchó decir a Laurta al ser escoltado por policías en la Fiscalía de Concordia, de acuerdo a registros del medio Tele5 Digital.

Anteriormente, el hombre justificó el doble femicidio al sostener que "todo fue por justicia" y luego hablar presuntamente en tercera persona: "Hay que venerarlo; es un mártir", esbozó.