Declaración de Cristian Graf: rompió el silencio la mamá de Diego Fernández Lima

La mujer habló el mismo día de la declaración de Cristian Graf, acusado de encubrimiento. La familia del joven de 16 años desaparecido en 1984 pide respuestas a medida que avanza la causa.

La familia de Diego Fernández Lima , el adolescente cuyos restos fueron encontrados al lado de la casa de Coghlan donde vivió el músico Gustavo Cerati , rompió el silencio este viernes, día de la audiencia a la que fue convocado a declarar el acusado de encubrimiento Cristian Graf .

Esta mañana Graf fue abordado por la prensa, acompañado por su esposa, cuando se dirigía a declarar en la causa de la muerte de Fernández Lima. Los restos del joven se encontraron en la casa del hombre de 58 años, quien era compañero suyo de secundario.

En la causa, Graf está imputado por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia. En palabras del fiscal Martín López Perrando , el acusado “llevó a cabo una serie de maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente [por el homicidio] ”.

“Sé que lo mataron, nada más, pero, ¿por qué? Quiero saber qué pasó“, dijo la madre en radio Mitre.

Entre esas “maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente”, el fiscal resaltó “la generación de explicaciones inverosímiles, como la existencia de una iglesia o un establo o que los huesos habían llegado en un camión con tierra cuando hicieron la pileta”.

También se habló de una "conducta contradictoria y evasiva frente a testigos y autoridades para desviar la investigación”, y “la pasividad ante el hallazgo y la incipiente investigación”.

Las palabras de la mamá de la víctima: “Sé que lo mataron”

Este viernes habló por primera vez Irma, la madre de Diego, desaparecido desde 1984 cuando tenía 16 años. En un desesperado pedido de justicia por el homicidio de su hijo, la mujer pidió también la detención de Graf.

En el marco de la declaración que prestó Graf este viernes, quien está imputado por encubrimiento agravado, Irma Lima apuntó directamente contra él y su padre -ya fallecido-, dueños de la casa donde se encontraron los restos óseos 41 años después.

“Sé que lo mataron, nada más, pero, ¿por qué? Quiero saber qué pasó“, dijo la madre de Diego en diálogo con radio Mitre. “Yo lo que le pido al juez es justicia, justicia que haya, por favor. Me mató a mi hijo. Tenía 16 años recién. Por favor, eso es lo que pido. Justicia”. Esta frase sintetizó todo el dolor de Irma, de 87 años.