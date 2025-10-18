El abogado que rechazó defender a Pablo Laurta aseguró que "es absolutamente imputable"

El letrado relató los engaños que Laurta le presentó sobre su familia y su hijo, y señaló que, pese a estas historias, el acusado debe ser considerado plenamente responsable del doble femicidio ocurrido en Córdoba.

Pablo Laurta permanece detenido como principal acusado del doble femicidio de Córdoba, que tuvo como víctimas a Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio.

El abogado José Manuel Fiz Chapero , quien decidió no representar a Pablo Laurta , acusado del doble femicidio ocurrido en Córdoba , aseguró este sábado que considera al imputado “ absolutamente imputable ”. Las víctimas del crimen fueron Luna Giardina , de 26 años, y su madre, Mariel Zamudio , de 54.

Fiz Chapero relató que Laurta lo contactó por primera vez en mayo, argumentando que había presentado una denuncia contra su exsuegra y su expareja porque supuestamente su hijo Pedro corría peligro. “Me contó una historia de supuestos abusos, pero los psicópatas tienen eso: cuando te mienten una vez, te mienten tres”, dijo el abogado.

El letrado agregó que, al pedirle el número del expediente, Laurta nunca se lo proporcionó , confirmando que la denuncia era falsa. “Cuando le pregunté qué tenía que ver todo eso con la imposibilidad de ver a su hijo, no supo qué responder. Era todo falso ”, subrayó Fiz Chapero, en diálogo con LN+.

Sobre el comportamiento de Laurta, el abogado detalló que lo contactó primero desde un chip de Uruguay y luego desde uno de Córdoba. “ Tenía una idea totalmente equivocada de cómo ocurrían las cosas. Es como si tuviera su propio Código Penal en la cabeza y actuara según él”, señaló.

Consultado sobre los análisis psicológicos que circulan, Fiz Chapero se mostró cauteloso: “No hay que decir que tiene doble personalidad, porque lo que está haciendo es hacerse pasar por loco ”. Además, dejó abierta la posibilidad de que el acusado actuara con un cómplice , y definió el crimen como “un Frankenstein de los extremos”.

Pablo Laurta fue imputado por el homicidio del remisero

El acusado de doble femicidio, Pablo Laurta, fue imputado por el homicidio del remisero Martín Palacio. El hombre había aparecido descuartizado luego de trasladarlo y la fiscal de la causa consideró que la razón fue "para robarle el auto".

Luego de que la Justicia dictara 120 días de prisión preventiva para Laurta por el crimen de Palacio, la doctora Daniela Montangie ofreció claridad sobre el registro del recorrido del vehículo.

“Se está investigando un homicidio criminis causa. Lo que imputa la fiscalía es que lo mató al remisero con la intención de robarle el auto, dirigirse a la ciudad de Córdoba y ahí perpetrar el otro hecho vinculado", detalló Montangie.

La información la confirmó LN+. Laurta se encuentra en Concordia, Entre Ríos, y se espera que luego sea trasladado a Córdoba por la causa del doble femicidio de su exmujer y exsuegra. En diálogo con el jefe de policía, José María Rosatelli, dicha medida podría darse el lunes.

Además, Rosatelli reforzó la hipótesis de la fiscalía y que "con el fin de ocultarlo" lo desmembró. "Le extrae ambos brazos, la cabeza, los pone en una bolsa y los tira en diferentes partes. No solamente le sustrae el auto sino todos los elementos que él tenía", detalló.

Trasladaron a Pablo Laurta desde Concordia

El acusado de doble femicidio y homicidio Pablo Laurta fue trasladado entre viernes desde Concordia a Gualeguaychú, Entre Ríos. Además, se espera que sea derivado a Córdoba para enfrentar nuevas imputaciones.

Laurta es el principal acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, su expareja y exsuegra respectivamente. Además también le pesa el crimen del remisero Martín Palacio, hallado descuartizado en un auto.

Tras negarse a declarar esta semana ante la fiscal Daniela Montangie, fue imputado por homicidio criminis causa en el expediente que investiga el asesinato de Palacio. Un día después, la Fiscalía de Concordia le dictó 120 días de prisión preventiva, según confirmaron fuentes judiciales consultadas.