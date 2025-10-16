Triple femicidio en Florencio Varela: ocho detenidos serán indagados y uno fue imputado como coautor

El fiscal Adrián Arribas dispuso la ampliación de las imputaciones y citó a declarar a ocho de los nueve detenidos por el asesinato de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez.

El fiscal Adrián Arribas , a cargo de la investigación por el triple femicidio con sello narco cometido en Florencio Varela, citó este jueves a declarar a ocho de los nueve detenidos y amplió la imputación contra uno de ellos, acusado de haber cavado los pozos donde fueron enterradas las víctimas. Las indagatorias comenzarán este jueves a las 6:00.

El funcionario judicial confirmó que los detenidos serán trasladados desde la medianoche de este miércoles hasta la Fiscalía de San Justo , donde se desarrollará el operativo de seguridad a partir de las 00:00.

Los citados,según publicó Noticias Argentinas, son Lázaro Víctor Sotacuro , Florencia Ibáñez , Matías Agustín Ozorio , Celeste Magalí Guerrero , Ariel Giménez , Miguel Silva , Maximiliano Parra y Daniela Ibarra .

De todos ellos, Ariel Giménez, quien habría cavado los pozos donde fueron hallados los cuerpos de Morena Verdi , Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, fue imputado como coautor del triple homicidio , a partir de “nuevas interpretaciones en el caso”, según explicó el fiscal Arribas.

“ Vamos a hacer una nueva interpretación del hecho y haremos saber una nueva imputación a los detenidos”, sostuvo el funcionario judicial al anunciar la medida.

Además, se espera que la semana próxima se dicten las prisiones preventivas de los acusados, mientras continúa la búsqueda de tres prófugos: Alex Roger Ydone Castillo, David Gustavo Morales Huamani, alias “El Loco David” o “Tarta”, y Manuel David Valverde Rodríguez, tío de “Pequeño J”.

El triple crimen, ocurrido a fines de septiembre, es investigado como un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, y las autoridades judiciales aseguran que el caso podría derivar en nuevas detenciones en los próximos días.

Triple femicidio: Víctor Sotacuro volvió a declarar

Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela, volvió a prestar declaración ante el fiscal Adrián Arribas y aseguró que fue una represalia por el robo de “300 o 400 kilos de droga”.

La semana pasada, la declaración de Celeste Magalí González Guerrero, una de las detenidas reveló que Sotacuro, quien hasta ese momento se había presentado como un simple remisero, sería en realidad uno de los líderes de la organización.

Por ese motivo, el acusado volvió a prestar su declaración y dijo que no sabía que iban a matar a Brenda, Morena y Lara. “Nunca entré a la casa donde mataron a las chicas, quiero que revisen todas las cámaras del día del crimen”, aseguró. En su testimonio, sostuvo que fue “utilizado” por Alex Roger Idone Castillo y David Morales Huamani, alias “El Loco David”, y que desconocía el verdadero objetivo de los traslados.

lazaro sotacuro detenido triple femicidio Víctor Sotacuro volvió a prestar declaración ante el fiscal Adrián Arribas y aseguró que fue una represalia por el robo de “300 o 400 kilos de droga”.

Además, relató que el 19 de septiembre manejó un Volkswagen Fox blanco junto a su sobrina Florencia e Idone, creyendo que iban a una fiesta. Mientras tanto, David y “Pequeño J” se movilizaban en una Chevrolet Tracker blanca y un Chevrolet negro.

Sotacuro afirmó que recibió órdenes telefónicas de David para mover la camioneta Tracker desde una cochera en Bajo Flores hasta un pasaje cercano. “Yo no entendía nada, pensaba que era una fiesta”, señaló ante Arribas. Horas más tarde, ya de madrugada, se reencontró con David, “Pequeño J” y un tercer joven “con la ropa manchada y sucia”, aunque aseguró que en ese momento creyó que se habían peleado.

Días después, Idone le ordenó fugarse porque el Fox estaba a su nombre. En ese momento, según su relato, se fue a Once a comprar un pasaje y luego escapó a Bolivia con $600.000 que le habían pagado por el viaje. Fue detenido cuando regresaba por La Quiaca con la intención de entregarse.

La fiscalía lo imputó por homicidio calificado por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y violencia de género, delitos que prevén una pena de prisión perpetua.