ANSES aumenta las jubilaciones en marzo y este grupo es el primero en cobrar

El organismo previsional aplicará un incremento basado en el IPC y define el cronograma según la terminación del DNI.

Los montos de las prestaciones de ANSES aumentan en marzo.

En marzo 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una actualización en todos sus haberes . El ajuste impactará en los ingresos que perciben millones de personas en todo el país durante el tercer mes del año.

El esquema vigente toma como referencia la inflación de dos meses atrás , que en esta oportunidad es del 2,9% . Como todos los meses, el cronograma se organiza para hacer las acreditaciones según tipo de prestación y terminación de DNI.

Con el incremento del 2,9%, la jubilación mínima queda en $369.495 . En el caso de la jubilación máxima, esta llega a los $2.486.347 . También se actualiza la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que pasa a $295.596 sin refuerzo adicional.

El mecanismo de movilidad implementado por ANSES establece los ajustes mensuales en base al IPC ya que busca acompañar la evolución de los precios y mantener el poder adquisitivo de todos sus beneficiarios.

Además del aumento porcentual, todavía está la expectativa por la continuidad del bono extraordinario de $70.000 . Hasta el momento, el pago adicional no fue confirmado, aunque se espera una definición en los próximos días.

Si el bono se mantiene, quienes cobran la mínima podrían alcanzar un ingreso de $439.495 en total. Ese monto funciona como límite para recibir el extra completo. Las personas con haberes superiores a la mínima accederían a un complemento proporcional hasta llegar a ese tope.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en marzo

El calendario organiza las acreditaciones según el tipo de haber y la terminación del DNI.

Para el grupo que cobra la mínima, las fechas quedan así:

DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo

En el caso de haberes superiores a la mínima, el cronograma comienza más adelante: