SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
20 de febrero 2026 - 12:15

ANSES aumenta las jubilaciones en marzo y este grupo es el primero en cobrar

El organismo previsional aplicará un incremento basado en el IPC y define el cronograma según la terminación del DNI.

Los montos de las prestaciones de ANSES aumentan en marzo.

Los montos de las prestaciones de ANSES aumentan en marzo.

El esquema vigente toma como referencia la inflación de dos meses atrás, que en esta oportunidad es del 2,9%. Como todos los meses, el cronograma se organiza para hacer las acreditaciones según tipo de prestación y terminación de DNI.

Informate más
jubilados anses.jpg

Monto de las jubilaciones de ANSES en marzo 2026

Con el incremento del 2,9%, la jubilación mínima queda en $369.495. En el caso de la jubilación máxima, esta llega a los $2.486.347. También se actualiza la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que pasa a $295.596 sin refuerzo adicional.

El mecanismo de movilidad implementado por ANSES establece los ajustes mensuales en base al IPC ya que busca acompañar la evolución de los precios y mantener el poder adquisitivo de todos sus beneficiarios.

Qué pasa con el bono de $70.000

Además del aumento porcentual, todavía está la expectativa por la continuidad del bono extraordinario de $70.000. Hasta el momento, el pago adicional no fue confirmado, aunque se espera una definición en los próximos días.

Si el bono se mantiene, quienes cobran la mínima podrían alcanzar un ingreso de $439.495 en total. Ese monto funciona como límite para recibir el extra completo. Las personas con haberes superiores a la mínima accederían a un complemento proporcional hasta llegar a ese tope.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en marzo

El calendario organiza las acreditaciones según el tipo de haber y la terminación del DNI.

Para el grupo que cobra la mínima, las fechas quedan así:

  • DNI terminado en 0: 9 de marzo
  • DNI terminado en 1: 10 de marzo
  • DNI terminado en 2: 11 de marzo
  • DNI terminado en 3: 12 de marzo
  • DNI terminado en 4: 13 de marzo
  • DNI terminado en 5: 16 de marzo
  • DNI terminado en 6: 17 de marzo
  • DNI terminado en 7: 18 de marzo
  • DNI terminado en 8: 19 de marzo
  • DNI terminado en 9: 20 de marzo

En el caso de haberes superiores a la mínima, el cronograma comienza más adelante:

  • DNI 0 y 1: 23 de marzo
  • DNI 2 y 3: 25 de marzo
  • DNI 4 y 5: 26 de marzo
  • DNI 6 y 7: 27 de marzo
  • DNI 8 y 9: 30 de marzo

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias