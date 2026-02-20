Quedan pocos días para presentar la Libreta AUH 2025 de ANSES + Seguir en









La presentación es un requisito indispensable para cobrar un porcentaje correspondiente al año anterior.

El proceso se considera finalizado cuando el sistema envía un correo electrónico de confirmación, que acredita que la Libreta fue presentada correctamente. Prensa ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que se aproxima el vencimiento de un trámite clave para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Hasta el 31 de marzo de 2026 está habilitada la presentación de la Libreta AUH, requisito indispensable para cobrar el 20% del monto retenido durante 2024. La obligación alcanza a todos los titulares que aún no acreditaron los controles de salud, vacunación y escolaridad de niñas, niños y adolescentes. Si la Libreta no se presenta en término, el importe retenido no se paga, incluso cuando la asignación mensual se haya cobrado con normalidad.

auh anses.webp Qué es y para qué sirve la Libreta AUH La Libreta AUH es el documento mediante el cual el Estado verifica el cumplimiento de derechos básicos. A través de este formulario se certifican los controles médicos, el calendario de vacunación completo y la asistencia escolar. Su presentación anual es una condición excluyente para acceder al cobro total de la asignación.

El formulario válido debe generarse únicamente por canales oficiales. Se obtiene desde Mi ANSES, ya sea en el sitio web o en la aplicación móvil. Una vez descargado, debe ser completado y firmado por las autoridades educativas y sanitarias correspondientes antes de su carga definitiva.

Mi ANSES: cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH El trámite puede realizarse completamente online, sin necesidad de ir a una oficina. Para hacerlo, el titular debe ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES

Ir a Hijos > Libreta AUH

Verificar los datos cargados

Generar el formulario si hay información incompleta

Imprimirlo en una sola hoja y hacerlo certificar en la escuela y/o centro de salud

Subir una foto del formulario en formato JPG, con un peso menor a 3 MB El proceso se considera finalizado cuando el sistema envía un correo electrónico de confirmación, que acredita que la Libreta fue presentada correctamente.

Temas ANSES