Jubilados y pensionados de IPS: cuál es el calendario de pagos de febrero 2026

El organismo previsional de la provincia de Buenos Aires ya confirmó las fechas importantes para sus beneficiarios.

Fechas clave para los beneficiarios del organismo bonaerense. Imagen: IPS

Como es costumbre, el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires (IPS) confirmó con anticipación cuál será el calendario de pagos para el mes, en este caso, febrero. En territorio bonaerense, es este organismo el que nuclea a la mayoría de los jubilados y pensionados, por lo menos a los que obtuvieron el beneficio en su caja.

Para una mayor organización, el Instituto suele dividir el calendario de pagos en dos días diferentes, que en esta ocasión serán el jueves 26 y el viernes 27 del mes de febrero. De esta manera, se facilita la acreditación de los haberes, quedando establecida a través del número de Documento Nacional de Identidad de cada beneficiario.

Jubilados IPS Qué día cobra cada jubilado y pensionado en la provincia de Buenos Aires. Imagen: Freepik IPS: calendario de pagos del mes de febrero 2026 para jubilados y pensionados El único beneficio que se cobra el mismo día, independientemente del número de DNI que tenga cada beneficiario es la pensión no contributiva, que se acreditará el día jueves 26 de febrero. Por otro lado, ese mismo día cobrarán jubilaciones y pensiones todos aquellos afiliados cuyo número de documento finalice en: 0, 1, 2 y 3.

De esta manera, aquellos jubilados y pensionados que tengan como último número en sus documentos el 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cobrarán sus haberes el día viernes 27 de febrero. Además, el organismo informó que para todos aquellos que accedan al pago por ventanilla, es decir, de forma presencial, la fecha límite será el día 25 de marzo de 2026.

Para más información, consultar los canales oficiales de comunicación del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires.

