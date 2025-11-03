Juicio de Cecilia Strzyzowski: declaró el exnovio y reveló que César Sena la atacó un mes antes del femicidio







El joven declaró durante horas ante el tribunal, presentó sus conversaciones con la víctima y relató un episodio de agresión ocurrido semanas antes del crimen.

Ronan Amarilla, el exnovio de Cecilia Strzyzowski declaró durante largo rato en la mañana de este lunes ante el tribunal que juzga al Clan Sena en Chaco. Contó que, un mes antes del femicidio, César Sena había agredido físicamente a la joven dentro de una camioneta. Durante su testimonio, el testigo presentó chats con la víctima que revelan episodios de violencia y el miedo que ella sentía por la familia Sena.

Durante su declaración, que se extendió por varias horas, el joven presentó las conversaciones que mantuvo con Cecilia días antes del crimen, además de un intercambio posterior a su desaparición. Esos mensajes probarían que, tras el femicidio, César Sena se hizo pasar por ella a través de su teléfono celular.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña.jpg El testigo presentó chats que prueban la agresión de César Sena y el miedo que la joven sentía hacia el Clan Sena. Ronan Amarilla estuvo en una relación romántica con Cecilia Strzyzowski entre 2020 y 2021, antes de que ella conociera a César Sena. Aunque habían terminado, siguieron siendo amigos y hablaban con frecuencia.

A pedido de la fiscalía, el testigo detalló si en algún momento Cecilia le había contado sobre algún tipo de maltrato por parte de César. En respuesta, exhibió un chat de comienzos de mayo de 2023, cuando la víctima le relató un episodio de violencia ocurrido dentro de la camioneta familiar.

“Me hizo la guillotina, me lastimó. Vi pasar la vida delante de mis ojitos. Nunca se había puesto violento así conmigo”, escribió Cecilia en aquel mensaje, según relató el exnovio ante los jueces.

cecilia Strzyzowski “Me hizo la guillotina, me lastimó”, escribió Cecilia en un mensaje que su ex pareja mostró durante la audiencia. El testigo también aseguró que Cecilia le manifestaba temor hacia Marcela Acuña, madre de César y esposa de Emerenciano Sena, ambos también acusados en la causa. Según contó, la joven se sentía vigilada y presionada constantemente por el entorno familiar de su pareja. Los mensajes posteriores al crimen Por último, el ex novio habló sobre el supuesto viaje a Ushuaia que Cecilia y César tenían planeado. Dijo que conocía ese destino y que el 2 de junio de 2023, cuando la joven ya habría sido asesinada, recibió un mensaje desde su celular en el que supuestamente ella le informaba que habían llegado a Tierra del Fuego. La fiscalía sostiene que esos mensajes fueron enviados por César Sena para encubrir el crimen y simular que la víctima seguía con vida. La causa continúa en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, donde se investiga el rol de cada uno de los imputados.