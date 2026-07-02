Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara por primera vez Matías Morla, uno de los testigos más esperados

El exabogado no figura entre los imputados en esta causa, pero afronta otras acusaciones de la familia. Además, declara uno de los sobrinos del Diez.

Matías Morla declara en el juicio por la muerte de Maradona.

A poco más de dos meses del inicio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona , este jueves se desarrollará una de las audiencias más importantes del proceso con la declaración de Matías Morla , el abogado y apoderado que acompañó al astro durante los últimos siete años de su vida y cuya actuación es cuestionada por parte de la familia del exfutbolista.

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Aunque no integra la lista de imputados por el presunto homicidio simple con dolo eventual, Morla fue citado como testigo en el debate oral que busca determinar las responsabilidades de los siete profesionales de la salud acusados por la muerte del Diez.

Además del abogado, también prestará declaración Jonathan Espósito , sobrino de Maradona e hijo de María Rosa Maradona , una de las hermanas del ex capitán de la Selección argentina.

Espósito convivió con su tío durante sus últimos años y fue una de las personas de mayor cercanía en el tramo final de su vida. De acuerdo con la causa, fue el último en verlo con vida la noche previa a su fallecimiento .

La audiencia estaba prevista para las 10 de la mañana, aunque comenzó con demora. Se esperaba que Espósito declarara primero y que Morla lo hiciera durante la tarde.

En la sala estuvieron presentes Dalma y Gianinna Maradona, quienes ya brindaron testimonio semanas atrás, además de Verónica Ojeda, acompañada por su abogado y pareja Mauro Baudry, representantes de los intereses de Dieguito Fernando.

Qué dijo Matías Morla durante la investigación

Durante la etapa de instrucción de la causa, Morla cuestionó con dureza la decisión de trasladar a Maradona a una internación domiciliaria tras la operación por el hematoma subdural.

Según recordó, los médicos de la Clínica Olivos consideraban que el exfutbolista debía continuar internado. "El tratamiento fue malísimo. Por eso está muerto", sostuvo el abogado en aquella declaración.

También relató que la última vez que visitó a Diego fue el 16 de noviembre de 2020, pocos días antes de su fallecimiento en el country San Andrés, en Tigre.

En esa oportunidad aseguró que lo encontró con "la voz robótica", un cambio que, según explicó, atribuyó a la importante retención de líquidos que presentaba el ex futbolista.

Las acusaciones de las hijas de Diego Maradona

Dalma y Gianinna Maradona responsabilizan públicamente a Morla por distintos aspectos vinculados a los últimos años de vida de su padre.

Las hijas del Diez sostienen que el abogado impulsó maniobras para quedarse con las marcas comerciales del ex jugador y consideran que su conducta integró un plan criminal.

Sin embargo, la Justicia nunca lo incorporó como imputado en el juicio que actualmente investiga la muerte de Maradona, donde los acusados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid, el coordinador Mariano Perroni y la responsable de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

La otra causa que también compromete a Morla

En paralelo al juicio por la muerte de Maradona, el abogado afronta otro expediente judicial vinculado con la explotación de las marcas comerciales del ídolo.

La Justicia confirmó el procesamiento y la elevación a juicio oral de la causa en la que se investiga la presunta apropiación indebida de esos derechos comerciales.

En el expediente también están imputados Christian Maximiliano Pomargo, Sergio Garmendia, la escribana Sandra Iampolsky y las hermanas de Maradona, Rita y Claudia.

Según la investigación, los acusados habrían participado en maniobras destinadas a administrar y explotar de manera irregular las marcas registradas del astro, en perjuicio de sus herederos.

El eje del expediente es la sociedad Sattvica S.A., empresa a la que presuntamente fueron transferidos distintos derechos comerciales de Maradona tanto en la Argentina como en el exterior.

De acuerdo con la acusación, tras la muerte del Diez esos activos nunca fueron restituidos a la sucesión, pese a las intimaciones judiciales, y continuaron siendo explotados comercialmente.

La Justicia sostiene que esas operaciones redujeron el patrimonio hereditario e impidieron que los herederos pudieran administrar libremente las marcas vinculadas al nombre de Diego Armando Maradona.

El embargo dispuesto en la causa asciende a $2.000 millones, equivalentes a poco más de u$s1,3 millones.

Aunque en 2025 los acusados fueron sobreseídos, la Cámara revocó esa resolución y ordenó sus procesamientos sin prisión preventiva por el presunto delito de administración fraudulenta.

Si bien la fiscalía no impulsó la acusación en esta instancia, el expediente continuó avanzando por iniciativa de las querellas que representan a los herederos de Maradona.