Dieron a conocer un video de Cristina Kirchner saludando a Diego Maradona por su cumpleaños 60

La filmación fue presentada por el abogado Mario Baudry durante la declaración de Vanesa Morla, aunque los jueces desestimaron su incorporación como prueba.

Un video de la expresidenta Cristina Kirchner en el que saludó a Diego Armando Maradona por su cumpleaños número 60 se conoció este lunes en el segundo juicio por la muerte del astro argentino , mientras declaraba Vanesa Morla , hermana del abogado y exapoderado de las marcas del célebre futbolista, Matías Morla .

Se trata de una filmación presentada por el abogado Mario Baudry , representante legal de Verónica Ojeda y Dieguito Fernando , durante la vigesimoquinta audiencia del debate oral y público por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del exentrenador.

De acuerdo a las imágenes del 30 de octubre de 2020 , Maradona está sentado, fuma un habano y toma una bebida energizante hasta que recibe el llamado de Cristina. "Hola, ¿me escuchás ahora?", pregunta la exmandataria, a lo que Diego contesta: "Ahora te escucho perfectamente, Cristina".

La exvicepresidenta, quien cumple una condena de seis años bajo arresto domiciliario por la causa Vialidad, expresó: "Bueno, querido, escuchame. Te quería decir que te quiero mucho, quería llamarte en estos 60 porque sos el único argentino, uno de los pocos argentinos en realidad, que ha dado alegrías y has puesto la bandera a lo más alto en todo el mundo, así que no podía dejar de llamarte. ¿Cómo andás?".

El video se dio a conocer mientras declaraba Vanesa Morla, hermana del abogado y exapoderado de las marcas del célebre futbolista, Matías Morla.

"Bien, bien, estoy yendo para Gimnasia", responde el por entonces entrenador del "Lobo", en referencia al homenaje que recibiría en el estadio Juan Carmelo Zerillo , en tanto que Cristina le manifestó nuevamente su cariño: "Bueno, Dieguito, nada querido. Cuidate mucho, y un beso enorme en estos 60 años, ¿sí?". Diego agradeció el saludo y Kirchner se despidió con un "besito, chau, chau".

Se trata de un video grabado antes de que los médicos de la Clínica Ipensa detectaran el hematoma subdural, dolencia por la que el paciente sería intervenido quirúrgicamente en el sanatorio Olivos. Además, la mujer que sostiene el teléfono es Vanesa Morla, testigo que compareció en los Tribunales de San Isidro.

Baudry ofreció el material audiovisual como prueba, pero los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón desestimaron su incorporación.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: Vanesa Morla dijo que el Diez eligió la casa de Tigre para su internación

Vanesa Morla, hermana del exabogado de Diego Maradona, Matías Morla, declaró este lunes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, en una nueva audiencia del juicio por la muerte del exfutbolista. Durante su testimonio sostuvo que fue el propio Maradona quien eligió la casa de Tigre donde cumplió la internación domiciliaria tras ser operado.

Uno de los puntos centrales de su declaración estuvo vinculado a esa internación domiciliaria. Según explicó, la vivienda de Tigre fue elegida por el propio Maradona. "Se decide ir a la casa de Tigre para estar cerca de la casa de una de sus hijas y Diego acepta eso", afirmó ante el tribunal.

En ese sentido, contó que buscaron distintas alternativas, aunque la oferta era reducida. "Había solo cuatro casas para tomar posesión en el momento. Diego las ve, elige una y luego se envía un link con videos y fotos extra", indicó.

"Diego elige esa casa. Me consta porque Diego elegía las cosas y, de hecho, se hizo una videollamada con la gente de la inmobiliaria", agregó. Asimismo, relató que compartió la publicación de la vivienda con Jana Maradona y con Verónica Ojeda para evitar cuestionamientos posteriores sobre quién había tomado la decisión.

"Le mando el link a Verónica Ojeda también, que estaba enojada porque no quería que Diego vaya a Tigre. Había reclamos y malestar familiar, por eso le pido a Jana que venga a ver la casa y la evalúe, para que después no se diga quién la eligió y que no salga en los medios otra cosa", declaró.