Juicio por la muerte de Maradona: declaran como testigos una allegada a Morla, un neurólogo y una enfermera

El debate sigue centrándose en torno a la internación domiciliaria del astro. Ningún declarante de la jornada figura como imputado en la causa.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes con una nueva audiencia en la que declararán cuatro testigos considerados relevantes para reconstruir cómo transcurrió la internación domiciliaria del exfutbolista en el country San Andrés, en Tigre .

Fuentes judiciales informaron que fueron citados Andrea Trimarchi , excontadora de Matías Morla y de Maradona, el nutricionista Luciano Spena, el neurólogo Jorge Macia y la enfermera Cinthia Córdoba .

Andrea Trimarchi es hermana de Maximiliano Trimarchi , empleado del estudio jurídico de Morla que ya declaró en una de las últimas audiencias y cuya participación fue clave por los mensajes intercambiados con el psicólogo Carlos Díaz .

En tanto, el nutricionista Luciano Spena fue uno de los profesionales que el 18 de noviembre de 2020 se presentó en la vivienda de Tigre junto al médico clínico Pedro Di Spagna para evaluar a Maradona, aunque el exfutbolista se negó a recibirlos.

Por su parte, el neurólogo Jorge Macia y la enfermera Cinthia Córdoba integraban el grupo de WhatsApp denominado "Tigre", utilizado por el equipo médico para informar sobre la evolución del paciente durante la internación domiciliaria.

Un chat clave para la investigación

El grupo de WhatsApp se convirtió en una de las principales pruebas de la causa, ya que allí los profesionales informaban si Maradona aceptaba la medicación, se dejaba controlar los signos vitales y cuál era su estado general.

La fiscalía sostiene que esos mensajes permiten reconstruir cómo evolucionó la salud del exfutbolista entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020, día en que murió a los 60 años.

Qué dijeron los últimos testigos

En la audiencia del jueves pasado declararon varios enfermeros que atendieron a Maradona tras la cirugía por el hematoma subdural.

Una de ellas, Daiana Loreley Cáceres, afirmó que el exfutbolista se encontraba "plenamente lúcido", recordó que presentaba retención de líquidos y explicó que no informó esa situación porque entendía que ya había sido evaluada por el neurocirujano Leopoldo Luque, quien se presentaba como el "médico tratante".

Además, otros testimonios señalaron que Nancy Forlini, jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, era quien llevaba "la voz cantante" dentro del grupo de WhatsApp encargado del seguimiento de la internación.

La declaración de Tamara Mansilla: "faltaba logística"

La enfermera Tamara Mansilla, quien atendió al Diez en una única oportunidad, afirmó que la vivienda no contaba con los recursos necesarios para afrontar una emergencia médica y aseguró que decidió no regresar porque no se sentía cómoda con las condiciones de trabajo.

Mansilla explicó que fue convocada para cubrir un turno nocturno, de 23 a 7, con la tarea de controlar signos vitales y administrar la medicación indicada. Según relató, esas funciones le fueron comunicadas por Mariano Perroni, coordinador del equipo de enfermeros e imputado en la causa.

“Yo fui una sola vez a la casa de Maradona, en Tigre. Me convocaron para la noche. De 23 a 7 horas. Me dijeron que era un cuidado domiciliario de control de signos vitales, de toma de medicación. Eso me lo dijo Mariano Perroni. En mi guardia justo no tenía que tomar ninguna medicación, pero estaba todo pegado en la heladera”, declaró.

La enfermera señaló que durante su turno pudo desempeñar sus tareas sin inconvenientes, aunque describió un escenario que, según su criterio, no era el adecuado para una internación domiciliaria de un paciente con la complejidad de Maradona.

“No había ni equipo de control de signos vitales, que yo llevé el mío, y no había nada. Era una casa común y corriente. No había ni DEA (desfibrilador) ni caja de emergencia por un paro cardíaco o lo que sea”, sostuvo.

diego maradona El debate se centra en los últimos días del astro argentino. Archivo

Además, remarcó que tampoco había una ambulancia asignada ni instrucciones claras sobre cómo actuar ante una eventual urgencia. “No había ambulancia ni me dijeron que había alguna por las cercanías, de hecho el camino para llegar al barrio era bastante inhóspito”, agregó.

Durante su declaración, Mansilla también recordó un episodio que podría resultar relevante para la acusación. Contó que Maradona le mostró una pierna visiblemente inflamada y le manifestó su preocupación porque ningún médico lo había revisado. “Me dijo: 'Mirá cómo tengo la pierna'. Yo le sugerí que llame a un médico, también le avisé a otra enfermera, Dahiana, para que esté atenta y creo que a la psiquiatra. En ese momento le hice masajes y le puse el pie arriba de un almohadón”, relató.

La inflamación de las piernas constituye uno de los ejes centrales del juicio, ya que la fiscalía sostiene que el exfutbolista presentaba un cuadro de edema generalizado que no habría sido advertido ni tratado de manera adecuada antes de su fallecimiento.

Finalmente, Mansilla explicó que poco tiempo después le comunicaron que dejaría de prestar servicios porque se reduciría la cantidad de enfermeros debido a que Maradona no quería tantas personas dentro de la vivienda. Sin embargo, aseguró que ella tampoco tenía intención de continuar.

“Me desvincularon porque supuestamente iban a hacer reducción de enfermeros porque Diego no quería tanta gente en la casa. Yo no tuve objeción. No me sentí cómoda con el lugar por ser Maradona. Faltaban cosas para poder trabajar ante una urgencia, un número de teléfono para saber a quién llamar, obviamente yo llamaría al 911, pero no estaba clara la logística”, concluyó.