Juicio por la muerte de Diego Maradona: Vanesa Morla dijo que el Diez eligió la casa de Tigre para su internación

La hermana de Matías Morla declaró este lunes ante el Tribunal de San Isidro en una nueva audiencia del juicio y apuntó que Leopoldo Luque era el médico a cargo del tratamiento del exfutbolista. También se refirió a los profesionales que integraban el equipo médico.

Vanesa Morla , hermana del exabogado de Diego Maradona , Matías Morla, declaró este lunes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, en una nueva audiencia del juicio por la muerte del exfutbolista . Durante su testimonio sostuvo que fue el propio Maradona quien eligió la casa de Tigre donde cumplió la internación domiciliaria tras ser operado.

Uno de los puntos centrales de su declaración estuvo vinculado a esa internación domiciliaria . Según explicó, la vivienda de Tigre fue elegida por el propio Maradona . "Se decide ir a la casa de Tigre para estar cerca de la casa de una de sus hijas y Diego acepta eso", afirmó ante el tribunal.

En ese sentido, contó que buscaron distintas alternativas, aunque la oferta era reducida. "Había solo cuatro casas para tomar posesión en el momento. Diego las ve, elige una y luego se envía un link con videos y fotos extra", indicó.

"Diego elige esa casa. Me consta porque Diego elegía las cosas y, de hecho, se hizo una videollamada con la gente de la inmobiliaria", agregó. Asimismo, relató que compartió la publicación de la vivienda con Jana Maradona y con Verónica Ojeda para evitar cuestionamientos posteriores sobre quién había tomado la decisión .

"Le mando el link a Verónica Ojeda también, que estaba enojada porque no quería que Diego vaya a Tigre. Había reclamos y malestar familiar, por eso le pido a Jana que venga a ver la casa y la evalúe, para que después no se diga quién la eligió y que no salga en los medios otra cosa", declaró.

La hermana de Matías Morla declaró este lunes ante el Tribunal de San Isidro en una nueva audiencia del juicio y apuntó que Leopoldo Luque era el médico a cargo del tratamiento del exfutbolista.

También aseguró que Maradona sabía que iba a permanecer en una vivienda con enfermeros, aunque aclaró que desconocía si él comprendía que se trataba formalmente de una internación domiciliaria.

Durante la audiencia también se reprodujo un audio en el que Leopoldo Luque menciona que Diego "la puede quedar" en cualquier momento. Sobre ese registro, Vanesa Morla sostuvo: "En mi mundo no existía la posibilidad de que pudiera pasar la muerte de Maradona". Y agregó: "Para mí era un lenguaje médico. Ahora, escuchando esto, lo puedo tomar como que me está pidiendo si le puedo facilitar cosas que estaban a mi alcance".

Cómo era su vínculo con Maradona y el rol de Luque

Además de referirse a la internación domiciliaria, Vanesa Morla afirmó que Leopoldo Luque era el médico a cargo del tratamiento de Maradona y que, tras el inicio de la pandemia, incorporó a otros profesionales al equipo. "Estaba la doctora Cosachov y Díaz y otros médicos que no conozco los nombres", declaró.

Al referirse a su relación con el exfutbolista, explicó que comenzó a trabajar para él a mediados de 2016 como empleada administrativa cuando Maradona residía fuera del país. Según contó, se encargaba de resolver cuestiones personales y de coordinar distintos asuntos familiares por pedido del propio Diego.

"En 2020 Diego ya estaba viviendo en Argentina y cualquier cosa que necesitaba se acercaba para resolverlo. Era como un nexo para organizar algunas cuestiones, pero al estar en el país era más fluido en el día a día", señaló. También precisó que antes de la pandemia lo veía unas dos veces por semana y que, durante el aislamiento, dejó de tener contacto personal con él durante tres o cuatro meses.

En la causa ya constan registros y pericias telefónicas que exponen intercambios entre Vanesa Morla y Luque, en los que presuntamente se coordinaba el retorno de un porcentaje del sueldo del médico hacia la asistente.

Por primera vez desde el inicio de este segundo juicio, las audiencias de esta semana se desarrollarán el lunes y el miércoles, ya que el jueves será feriado por el Día de la Independencia y el viernes fue establecido como día no laborable con fines turísticos.