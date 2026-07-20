¿Es Loan? Qué se sabe del niño que generó conmoción en Paraguay

La Policía paraguaya detectó una alta coincidencia entre los rasgos faciales del menor visto en una feria y los del pequeño desaparecido en Corrientes. La Justicia analiza nuevas pruebas mientras continúa la investigación para determinar su identidad.

Qué se sabe de la investigación sobre el niño parecido a Loan detectado en Paraguay.

La investigación por la aparición de un niño con un fuerte parecido físico a Loan Peña en Paraguay sumó este lunes un nuevo elemento. La Policía paraguaya informó que un análisis morfológico preliminar arrojó un 88% de similitud entre los rasgos faciales del menor desaparecido en Corrientes y el niño que fue visto durante la Expoferia de Mariano Roque Alonso.

Según informaron fuentes policiales paraguayas, además de la comparación de los rasgos faciales, los investigadores analizan una característica consignada en la alerta amarilla de Interpol emitida por la desaparición de Loan: una cicatriz ubicada en el remolino de la cabeza.

El oficial Ramón Vera, jefe del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía de Paraguay, explicó que se solicitó una prueba morfológica entre las fotografías de Loan y las del niño , quien se habría identificado con el nombre de "Ramiro".

"Se recaban más imágenes de cámaras de seguridad y se pudo observar al niño junto a una pareja dentro de la Expo", señaló Vera al brindar detalles sobre el avance de la investigación.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio y el caso continúa sin resolverse.

Pese a los resultados del análisis, los investigadores remarcaron que todavía no es posible confirmar la identidad del menor . La pesquisa sigue en marcha con nuevas pericias y el relevamiento de cámaras de seguridad para determinar si se trata de Loan Danilo Peña.

En paralelo, José Peña y María Noguera, padres de Loan, se presentaron en una comisaría de la ciudad formoseña de Clorinda para ponerse a disposición de la Justicia paraguaya en caso de que sea necesaria su intervención durante el proceso de identificación.

Cómo comenzó la búsqueda

La investigación se activó luego de que un periodista registrara imágenes del niño durante una cobertura en la Expoferia de Mariano Roque Alonso, uno de los eventos más importantes de Paraguay, que se desarrolla entre el 11 y el 26 de julio y reúne a más de 1.450 expositores, además de espectáculos, ferias de empleo y actividades ganaderas.

A partir de ese registro, las autoridades iniciaron el análisis de las imágenes y comenzaron a recopilar material de las cámaras de seguridad instaladas en el predio para reconstruir los movimientos del menor y de la pareja que lo acompañaba.

La causa por la desaparición de Loan

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio y el caso continúa sin resolverse.

Actualmente hay siete personas acusadas por la presunta sustracción y ocultamiento del niño: la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; su esposo, el capitán de la Armada Carlos Pérez; el comisario Walter Maciel; la tía del menor, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Benítez; Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez.

Mientras avanza la investigación en Paraguay, las autoridades de ambos países trabajan de manera coordinada para determinar si el niño visto en la Expoferia corresponde o no a Loan. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de su identidad.