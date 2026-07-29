La provincia de Buenos Aires extiende la suspensión del programa MESA hasta fines de enero de 2027

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad prorrogó la interrupción del esquema de módulos alimentarios y ratificó que concentrará los recursos en el Servicio Alimentario Escolar. La medida se fundamenta en la emergencia económica provincial y en la caída del financiamiento nacional.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires prorrogó la suspensión del Programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) Bonaerense hasta el 31 de enero de 2027. La medida fue oficializada mediante la Resolución 1640/2026 , publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense.

La decisión dispone que el programa permanecerá suspendido desde el 30 de julio de 2026 hasta el 31 de enero de 2027 , luego de que ya hubiera sido interrumpido transitoriamente por 90 días a partir del 1° de mayo de este año.

El programa MESA fue creado en 2022 y consiste en la entrega mensual de módulos alimentarios para estudiantes en situación de vulnerabilidad social que concurren a establecimientos educativos públicos de nivel inicial, primario, secundario y de educación especial . Su ejecución está a cargo de los municipios y de los consejos escolares, que reciben los fondos correspondientes por parte de la cartera provincial.

En los fundamentos de la resolución, el Gobierno bonaerense sostuvo que la continuidad de la suspensión responde al estado de emergencia económica declarado por la Provincia y al impacto generado por el incumplimiento, la mora y la detracción de transferencias automáticas y no automáticas por parte del Estado nacional , situación que, según el texto oficial, afecta los recursos provinciales.

La resolución también señala que el Programa MESA tiene carácter excepcional y complementario , ya que fue creado durante la suspensión de la presencialidad escolar, mientras que el Servicio Alimentario Escolar (SAE) constituye una política pública permanente destinada a garantizar diariamente el derecho a la alimentación de los alumnos.

En ese marco, el Ministerio explicó que la prioridad será concentrar los recursos disponibles en el fortalecimiento del Servicio Alimentario Escolar, al considerar que constituye el eje central de la política alimentaria provincial.

El texto oficial remarca además que el Programa MESA se financia íntegramente con recursos provinciales, sin aportes del Estado nacional ni de otras fuentes, y sostiene que la reducción del financiamiento nacional al SAE, sumada al incremento sostenido del costo de los alimentos, obliga a reasignar partidas para garantizar la sustentabilidad del sistema.

Según la resolución, la suspensión no implica la eliminación de la política alimentaria, sino una reorganización de su implementación para priorizar criterios de eficiencia, integralidad y sostenibilidad, manteniendo la asistencia alimentaria a través del Servicio Alimentario Escolar.

Durante el período de suspensión, la cartera que conduce Andrés Larroque evaluará la ejecución del programa, la evolución de la situación económica, su viabilidad presupuestaria y la eventual coordinación con otras jurisdicciones antes de definir los pasos a seguir.