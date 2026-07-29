Aumento de ANSES en agosto: montos confirmados para AUH, AUE y SUAF

La actualización alcanza a la AUH, la AUE, el SUAF y las prestaciones por discapacidad administradas por la ANSES.

ANSES aplicará en agosto un incremento del 1,9% para la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y el resto de las prestaciones alcanzadas por el esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024. La actualización surge de la inflación de junio informada por el INDEC y modifica los montos que percibirán millones de beneficiarios durante el octavo mes del año.

Además del aumento de las asignaciones, seguirán abonándose prestaciones complementarias, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, para quienes cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Estos beneficios no forman parte de la movilidad mensual y mantienen sus propios criterios de actualización.

El porcentaje de actualización para agosto es de 1,9% , en línea con la inflación registrada durante junio. Desde la entrada en vigencia del nuevo esquema de movilidad, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se ajustan todos los meses teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicada por el INDEC con dos meses de diferencia.

La medida alcanza a la AUH, la AUE, las asignaciones familiares del SUAF, las prestaciones por hijo con discapacidad y los distintos beneficios administrados por ANSES vinculados a grupos familiares . El incremento se aplica automáticamente.

Con la actualización de agosto, la Asignación Universal por Hijo tendrá un monto bruto de $150.861,90 por cada menor de 18 años. ANSES deposita mensualmente el 80% de ese importe y retiene el 20% restante, hasta que el titular presente la Libreta AUH , documento mediante el cual acredita los controles sanitarios, el calendario de vacunación y la asistencia escolar del niño.

En consecuencia, durante agosto el pago efectivo será de $120.689,52, mientras que $30.172,38 quedarán retenidos para su posterior liquidación, una vez cumplido el trámite correspondiente. El mismo mecanismo se aplica para la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE), que también recibe la actualización mensual prevista por la normativa vigente.

AUH por Discapacidad: cuáles son los nuevos valores de cobro

La actualización del 1,9% también alcanza a la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, una prestación destinada a familias que tienen a cargo personas con discapacidad.

Desde agosto, el monto bruto de esta asignación será de $490.731,57. Como con la AUH tradicional, el organismo deposita mensualmente el 80% del beneficio y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta, salvo en los casos exceptuados por la normativa vigente.

En el caso de la AUH por discapacidad no existe límite de edad para el hijo beneficiario, siempre que se encuentre vigente el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y se cumplan las condiciones previstas para acceder a la prestación.

ANSES

Extras de ANSES: Tarjeta Alimentar y Complemento Leche en agosto

Al incremento de las asignaciones se suman dos beneficios complementarios que siguen vigentes: la Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar) y el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días.

La Prestación Alimentar se deposita automáticamente en la misma cuenta y fecha de cobro de la AUH o la AUE. No requiere inscripción previa ni gestión adicional, ya que la ANSES cruza la información con los datos registrados por cada familia. Durante agosto seguirán vigentes los valores establecidos para este programa: $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para quienes tienen dos hijos y $149.425 para hogares con tres o más hijos.

Por su parte, el Complemento Leche seguirá destinado a titulares de la AUH con hijos de hasta tres años y a beneficiarias de la Asignación por Embarazo. Este beneficio forma parte del Plan de los 1000 Días y busca garantizar el acceso a una alimentación adecuada durante los primeros años de vida. En agosto, el Complemento Leche tendrá un valor de $56.897.