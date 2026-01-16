Lula da Silva recibió a Ursula Von der Leyen en Brasil antes de la firma del acuerdo Mercosur-UE

El diálogo entre el mandatario brasileño y la jefa del Ejecutivo comunitario se produjo en la previa del acto que formalizará el entendimiento birregional, luego de más de dos décadas de negociaciones.

La cita se dio a un día de la ceremonia que sellará el entendimiento comercial birregional.

En la antesala de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea , el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , mantuvo este viernes en Río de Janeiro una reunión bilateral con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , un gesto que además generó malestar en el Gobierno argentino.

El encuentro se produjo un día antes de la ceremonia prevista en Asunción, Paraguay, donde se rubricará formalmente el tratado tras más de dos décadas de negociaciones.

Tras la reunión, Lula destacó que el entendimiento entre ambos bloques es “muy positivo para el multilateralismo y para el mundo democrático”, mientras que Von der Leyen subrayó el rol del presidente brasileño en el avance de las negociaciones. “Este acuerdo envía un mensaje claro sobre el valor de la cooperación y la apertura para generar prosperidad” , afirmó la funcionaria europea.

La presidenta de la Comisión Europea también sostuvo que el tratado permitirá ampliar el acceso a mercados estratégicos, establecer reglas previsibles y fortalecer cadenas de suministro, factores que consideró centrales para atraer inversiones.

Vitória do multilateralismo. Mercosul e União Europeia fazem história ao avançar em um acordo que une 720 milhões de pessoas, fortalece a democracia, o comércio justo e a cooperação entre povos. Meu agradecimento à presidenta da Comissão Europeia, Ursula @vonderleyen , pelo… pic.twitter.com/9cVAkYEi2k

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea abarca cerca del 30% del Producto Bruto Interno mundial y un mercado potencial de más de 700 millones de personas , lo que lo convierte en uno de los entendimientos comerciales más relevantes a nivel global.

Lula da Silva no viajará a Paraguay para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no participará este sábado de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea que se realizará en Asunción, Paraguay.

Pese a haber sido uno de los principales impulsores del entendimiento desde su regreso al poder en 2023, el mandatario decidió no asistir al acto al considerar que la ceremonia había sido concebida originalmente como una instancia de carácter ministerial y que las invitaciones a los jefes de Estado se cursaron de manera tardía.

Desde la presidencia brasileña explicaron que la convocatoria a nivel presidencial no estaba prevista en la planificación inicial del evento, motivo por el cual Lula mantendrá su agenda sin modificaciones y no viajará a la capital paraguaya, según informó la agencia de noticias AFP.

La ceremonia del sábado contará con la presencia del presidente paraguayo Santiago Peña, del mandatario uruguayo Yamandú Orsi, y se espera también la participación del presidente argentino Javier Milei. La ausencia de Lula, sin embargo, impedirá la postal de unidad regional que buscaba el país anfitrión.

En el entorno del Gobierno argentino interpretaron el encuentro previo entre Lula y Von der Leyen como una señal unilateral que alteró el clima político de la cumbre. Según informó La Nación, mostraron disconformidad por lo que consideraron una “cumbre paralela” antes de la firma.