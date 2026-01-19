Abogada acusada de racismo en Brasil sería recibida por el cónsul argentino tras ser acusada en Río de Janeiro

La abogada Agostina Páez , oriunda de Santiago del Estero , se encuentra retenida en Río de Janeiro tras ser acusada de racismo durante un incidente ocurrido a la salida de un boliche. Este lunes, la joven sería recibida por el cónsul argentino , quien le brindaría asistencia y facilitaría la presencia de un abogado defensor para la audiencia ante el juez Orlando Eliazaro Feitosa , del Tribunal de Justicia de la Comarca de Río de Janeiro , encargado de la causa.

Mientras tanto, Páez no tiene autorización para abandonar el país y regresar a Argentina . La representación legal de la abogada estará a cargo del Dr. Sebastián Robles , desde Santiago del Estero , quien participará de la reunión mediante plataformas virtuales. La defensa buscará que se flexibilice la medida cautelar impuesta.

“Por ahora no tengo novedades, mañana a las 10 voy al consulado y ahí veremos el abogado que me representará. Luego debo trasladarme a la sede judicial para que me coloquen una tobillera electrónica ”, afirmó la joven.

Por su parte, el Dr. Robles explicó: “Nos comunicaremos con el abogado de la Embajada en Río de Janeiro para intentar morigerar la medida. Es desproporcionada y no refleja lo que realmente ocurrió. La denuncia es unilateral y se aplica un castigo severo sin que se respalden los derechos de Agostina ”.

El letrado agregó que solicitarán el regreso de la abogada a Argentina , donde cuenta con arraigo comprobado , y que podría seguir las audiencias de manera virtual. Sobre el monitoreo con tobillera, Robles señaló que “es discutible en términos de proporcionalidad. Agostina se presentó voluntariamente a la comisaría cuando conoció la denuncia”.

La representación legal de la abogada estará a cargo del Dr. Sebastián Robles, desde Santiago del Estero, quien participará de la reunión mediante plataformas virtuales. La defensa buscará que se flexibilice la medida cautelar impuesta.

El incidente en Río de Janeiro

Según relató Páez, durante la salida nocturna en la zona sur de Río de Janeiro, ella y un grupo de amigas enfrentaron un conflicto con el personal del boliche. La abogada aseguró: “Pagamos la entrada y todo lo consumido. Cuando intentamos retirarnos, nos dijeron que había cargos impagos, lo cual era falso. Tenemos los comprobantes con los horarios”.

La situación escaló cuando las jóvenes reclamaron el cobro indebido. “Les dijimos que nos estaban robando y se rieron en nuestra cara. Pagamos de todos modos”, agregó. Posteriormente, empleados del local las siguieron por las escaleras realizando gestos obscenos. Páez reconoció haber hecho un gesto que luego fue interpretado como racista, pero aclaró: “No los veía bien, los gestos eran más para mis amigas”.

Las cámaras de seguridad del boliche registraron un gesto que el personal denunció como ofensivo, mientras que medios brasileños interpretaron las expresiones de la abogada como de carácter racista, lo que dio inicio al proceso judicial.