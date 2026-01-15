En las últimas horas se viralizó en las redes un video inédito que muestra la violenta pelea entre los futbolistas argentinos del Fortaleza contra vecinos de la zona. El hecho, que generó denuncias y todo un escándalo en Brasil, se produjo por ruidos molestos en Año Nuevo.
Se filtró el video que compromete a tres futbolistas argentinos peleándose en una calle de Brasil
El escándalo involucra a Eros Mancuso, José Herrera y Tomás Pochettino, que quedaron envueltos en un incidente que terminó con la intervención de la policía y denuncias por agresiones.
Las imágenes, publicadas por el medio brasileño GE, captaron el momento en el que Eros Mancuso, Tomás Pochettino y José "Tucu" Herrera se ven involucrados en una confrontación que tuvo lugar en un condominio de lujo en Eusébio, en la región metropolitana de Fortaleza, el 1 de enero de 2026.
El video muestra una escena de tensión, con golpes, empujones y la participación de varias personas tanto dentro como fuera del domicilio donde se celebraba el Año Nuevo.
Esto llevó a la intervención de la Policía Civil del Estado de Ceará, que ahora analiza las imágenes y avanza con la investigación para determinar eventuales responsabilidades.
Uno de los residentes involucrados en la pelea dijo que la agresión ocurrió después de quejarse por el volumen alto de la música proveniente de la residencia de Mancuso. Durante el altercado, afirmó haber sido mordido en la nariz por el exjugador de Boca.
