La boxeadora más polémica de los JJOO 2024 aseguró que no es transgénero

La argelina Imane Khalif habló tras los cuestionamientos que recibió y afirmó que está en tratamiento para disputar los Juegos Olímpicos 2028, a disputarse en Estados Unidos.

La boxeadora argelina Imane Khelif, recibió cuestionamientos de todo tipo tras obtener la medalla oro en la categoría de 66 kilos en los Juegos Olímpicos de París 2024 y hasta fue acusada de ser transgénero.

Su medalla de oro olímpica en los Juegos de París desató una polémica mundial, alimentada por el presidente estadounidense Donald Trump, y el multimillonario Elon Musk, que insinuaron que era una atleta transgénero y que no debería permitírsele competir en pruebas femeninas.

Al respecto, mientras está preparándose para disputar los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028, afirmó que siguió tratamientos hormonales para bajar su nivel "natural" de testosterona y que hará las pruebas que sean necesarias.

Boxeo día 8 Imane Khelif.png Getty Images Sport "Todos tenemos genética diferente, niveles hormonales diferentes. No soy transgénero. Mi diferencia es natural. Soy quien soy. No he hecho nada para cambiar la forma en que la naturaleza me hizo", manifestó Khelif en una entrevista al diario deportivo L'Equipe.

La boxeadora de 26 años, que vive y entrena en París, aseguró que no tiene "miedo" de someterse a pruebas médicas. "Para los próximos Juegos, si tengo que hacerme una prueba, me la haré. No tengo ningún problema con eso", aseguró.

La boxeadora precisó que tiene un fenotipo femenino, pero posee el gen SRY, un indicador de masculinidad, de manera "natural". "La gente no lo sabe, pero ya he bajado mis niveles de testosterona para las competiciones", desveló la deportista.