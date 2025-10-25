ANSES aprobó un aumento para los jubilados en noviembre 2025







La suba en los haberes se aplicará junto a un bono extraordinario, para reforzar los ingresos de los adultos mayores este mes.

Los haberes previsionales van a recibir un aumento en noviembre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo ajuste en los haberes de jubilados y pensionados que se aplicará desde noviembre de 2025. La actualización, que busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios, se definió en base a los últimos datos de inflación.

Además, el organismo informó que va a seguir con el pago del bono extraordinario, pensado para reforzar los ingresos de los beneficiarios con menos ingresos.

jubilados anses.jpg Depositphotos Inflación de septiembre 2025 El incremento anunciado por ANSES está vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre, publicado por el INDEC.

Durante ese mes, la inflación fue del 2,1%, porcentaje que se toma como referencia para ajustar los haberes previsionales en noviembre. Este mecanismo busca mantener una relación más equilibrada entre los ingresos de los jubilados y el costo de vida.

El aumento se aplicará de forma automática en todas las categorías, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Monto de las jubilaciones en noviembre 2025 Con el incremento del 2,1%, los haberes quedarán de la siguiente manera: Jubilación mínima: $333.052,70

$333.052,70 Jubilación máxima: $2.241.129,34

$2.241.129,34 PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor): $266.442,16

$266.442,16 Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $233.136,88 A estos montos se sumará el bono extraordinario de $70.000, lo que llevará las prestaciones a: Jubilación mínima pasara a $403.052,70 en total.

en total. PUAM pasará a tener un ingreso mensual de $336.442,16.

Las pensiones no contributivas cobrarán $303.136,88. ¿Quiénes acceden al bono de $70.000? El bono de refuerzo está destinado a los jubilados y pensionados que perciben la mínima. Por eso, quienes tengan ingresos menores a $396.298,38, recibirán un monto proporcional hasta alcanzar ese monto total. Este beneficio busca compensar la pérdida del poder adquisitivo causado por la inflación y garantizar que los adultos mayores puedan afrontar los gastos más importantes del mes. ANSES recordó que no es necesario realizar ningún trámite adicional, ya que el bono se acreditará automáticamente junto con el haber mensual correspondiente a noviembre.

