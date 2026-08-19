Jorge Macri desplegó un amplio operativo en Once contra la venta de celulares robados: "Reventamos 10 cuevas"

El jefe de Gobierno puso en marcha un decreto para combatir la comercialización de dispositivos que cuentan con denuncias por robo. En una de zonas críticas, clausuraron 10 locales y una galería y fueron secuestrados 75 teléfonos móviles.

La Ciudad de Buenos Aires desplegó este miércoles un amplio operativo en Once contra la denominada "mafia de los celulares robados" tras el decreto del Jefe de Gobierno, Jorge Macri , que refuerza el control sobre los negocios de compraventa y reparación. Se clausuraron 10 locales y una galería y fueron secuestrados 75 teléfonos móviles, herramientas y repuestos ilegales.

Los operativos fueron realizados por los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y por efectivos de la Policía de la Ciudad en locales de la calle Corrientes al 2100, en Junín al 3003, en la Galería “La Juanita” de avenida Pueyrredón 9, en la Galería “La Internacional”, de Corrientes 2330, y en la galería comercial “La Recova” ubicada en Azcuénaga y Pueyrredón.

La zona fue definida como de “Alta criticidad” en el decreto publicado por Macri debido a que allí concentran los negocios de reparación y reventa de celulares usados sobre los cuales no se puede justificar su procedencia.

“Reventamos 10 cuevas de celulares robados en Once. Reitero por si a estos mafiosos no les quedó claro: o dejan de vender celulares robados o no vamos a dejar ni un local en pie" , sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y cerró su mensaje con el slogan de su gestión: "Ley y orden” .

Luego del operativo, el Gobierno porteño dio detalles de los locales cerrados y los dispositivos incautados. En uno de los comercios ubicado en la galería “LaRecova”, en Pueyrredón y Azcuénaga, secuestraron 22 celulares, 79 módulos y herramientas de soldadura. "Los aparatos recuperados, entre ellos un iPhone, un Motorola G42 y un Samsung, tenían denuncias vigentes por robo ante el Ente Nacional de Comunicaciones", informaron.

En el marco de las tareas de fiscalización y control se dio un hecho sorpresivo y paradójico. Uno de los dispositivos fue secuestrado cuando una clienta llegó al negocio en pleno procedimiento para pedir su reparación: era robado.

La Justicia ordenó abrir una causa e imputar a la mujer y al encargado del establecimiento. "La causa muestra cómo funciona el circuito de reventa de equipos y repuestos robados en la zona", señalaron desde la administración de Macri. La galería, dedicada a la compraventa de celulares, fue clausurada.

Jorge Macri endurece los controles para combatir a la "mafia de los celulares robados"

El procedimiento se realizó horas después de que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, firmara un decreto para endurecer los controles sobre la compra-venta y reparación de celulares usados con el fin de atacar a la comercialización de equipos robados. La normativa reglamenta la Ley 6.009 aprobada en 2018.

La orden ejecutiva declara por 90 días corridos la emergencia en el rubro de comercialización y reparación de celulares usados en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, ordena la creación de un sistema de registro y trazabilidad para identificar establecimientos, equipos y operaciones, con el fin de dificultar la incorporación de celulares robados al circuito formal.

Mientras se crea el registro, la medida ordena a la Agencia Gubernamental de Control (AGC) que implemente "procedimientos extraordinarios de fiscalización" con el objetivo de verificar "la legítima compra o tenencia de los celulares, partes y repuestos". Los locales tendrán que acreditar el origen legítimo de los equipos en venta o reparación. Caso contrario, los agentes podrán efectuar la clausura.

Celulares robados: CABA pone el foco en las "Zonas de Alta Criticidad"

Desde la administración porteña informaron que las medidas conforman un esquema escalonado que, además de la declaración de emergencia, incluye la intervención en los barrios focalizada en las denominadas “Zonas de Alta Criticidad”, donde se suspenderán las habilitaciones para realizar la actividad.

Las primeras áreas de intervención encuadradas dentro del decreto serán Retiro–Microcentro, Balvanera–Once, Liniers–Límite Oeste y Chacarita–Villa Crespo.

Allí se suspenderá por tres meses el inicio y la tramitación de nuevas autorizaciones de actividad económica, las transmisiones por transferencia y las ampliaciones de rubro o superficie destinadas a la comercialización o reparación de celulares usados.

“En las zonas de alta criticidad, no se va a habilitar ni un solo local más de ‘reparación de celulares’ y van a tener que demostrar el origen de cada pieza que tengan", aclaró el jefe de Gobierno porteño.