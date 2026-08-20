Tocan la puerta de Luis Caputo: sindicatos y organizaciones sociales marchan para denunciar el endeudamiento familiar + Agregar ámbito en









Advierten que la morosidad de los hogares se quintuplicó en menos de dos años. Pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,3% en mayo de 2026. Responsabilizan al Gobierno y su política de ajuste.

Los sindicatos apuntan contra el Gobierno por sus políticas económicas.

La morosidad récord crece en las preocupaciones de familias y bancos. Para meter presión, las tres centrales sindicales y organizaciones sociales marchan este jueves a las 14 hasta el Ministerio de Economía para visibilizar la problemática que afecta a casi 6 millones de personas. Apuntan contra el Gobierno y piden cambiar las políticas económicas. Advierten que la mayoría de los créditos son para "para cubrir costos básicos cotidianos (alimentos, servicios, alquileres y medicamentos) a tasas de interés altísimas".

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La movilización fue anunciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) la semana pasada y rápidamente se sumaron las dos CTA (de los Trabajadores y la Autónoma) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), entre otras organizaciones. Se decidió tras la postura prescindente del Gobierno y la polémica frase del presidente Javier Milei: "Nadie les puso una pistola en la cabeza". Más cauto, el ministro de Economía Luis Caputo reiteró en los últimos días que es "un tema entre privados" y que se solucionará paulatinamente entre bancos y deudores. Los sindicatos no confían en ello.

Para quienes marchan a Economía "el endeudamiento de las familias es la otra cara de un modelo que deteriora los salarios y encarece la vida". Ante la baja de ingresos y del consumo, las personas terminarían cayendo en créditos con tasas muy elevadas. Según datos difundidos por los sindicatos, la morosidad de los hogares se quintuplicó en menos de dos años. Pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,3% en mayo de 2026.

En un hecho inédito, las tres centrales sindicales realizaron el miércoles en la sede de la CGT una conferencia de prensa conjunta para explicar las razones de la movilización. CTA Las razones de las tres centrales sindicales En un hecho inédito, las tres centrales sindicales realizaron el miércoles en la sede de la CGT una conferencia de prensa conjunta para explicar las razones de la movilización. Distanciadas en otra época, decidieron confluir para reclamarle a un Gobierno que cerró todas las puertas para un diálogo, incluso a los sectores más dialoguistas de la CGT.

Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT explicó por qué marchan hasta el Ministerio de Economía: “cuando la deuda es para poder comer es un problema social, un problema de economía y un problema de gobierno, lo que quiere decir que acá hay dos culpables y dos responsables: el Presidente y el ministro de economía”.

Por su parte, el secretario adjunto de de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel, describió un panorama complicado sobre la morosidad familiar: “El tema del endeudamiento tiene varios aspectos, el endeudamiento del país, empeñarnos absolutamente, pero también tiene el problema del endeudamiento de las familias, de diferentes sectores, inclusive del pequeño y mediano empresariado, de las familias, de trabajadores, de clase media, que están endeudadas con los bancos o con las billeteras virtuales”. Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP, reafirmó el análisis de que no es "un tema entre privados": “La deuda no es un tema individual, es una deuda colectiva. Un pueblo endeudado es consecuencia de las políticas de gobierno que defiende a los poderosos que no pierden nunca”. View this post on Instagram