En plan opositor, Karina Milei se sumó a las recorridas de Pilar Ramírez en CABA y reclamó más desregulación al PRO

La secretaria general de la Presidencia estuvo presente en una visita de la legisladora porteña Pilar Ramírez a una mueblería en Villa Lugano. Allí reclamaron por el tratamiento de un proyecto de Libertad Comercial que los violetas presentaron en la Legislatura porteña.

La presidenta de La Libertad Avanza a nivel nacional, Karina Milei, y la jefa de los libertarios porteños, Pilar Ramírez.

Karina Milei se sumó a las recorridas que Pilar Ramírez , jefa de los libertarios porteños, comenzó a realizar esta semana por la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de construir volumen político para la elección a jefe de Gobierno de 2027 . En plan de oposición al PRO , la secretaria general de la Presidencia y su persona de mayor confianza en el distrito recorrieron una histórica empresa de muebles y dialogaron sobre una iniciativa de Libertad Comercial que impulsan en la Legislatura .

Los hermanos Roberto, Federico y Fernando Fontenla, dueños de la mueblería Fontela, recibieron la visita de la tropa libertaria en la fábrica ubicada en Villa Lugano. Según informaron desde LLA, la conversación giró entorno a "la producción industrial" , "la generación de empleo" y los desafíos que enfrentan las empresas a la hora de "invertir y crecer" en la Ciudad.

La mueblería nació en 1948 como un pequeño comercio familiar y actualmente es conducida por la segunda y tercera generación. Su fábrica integra todo el proceso productivo y genera cerca de 300 puestos de trabajo directos vinculados con la carpintería, la ebanistería, la tapicería, el diseño y la arquitectura.

No fue elegida por casualidad. En medio de la crisis económica que golpea a la industria por la quita de subsidios a la energía y la apertura de la importación, LLA optó por recorrer una fábrica que aún sostiene su producción . En ese marco, Ramírez posó sus críticas sobre la gestión porteña al manifestar la necesidad de avanzar hacia una mayor desregulación comercial.

“Cuando alguien quiere ampliar una fábrica, abrir un local o contratar a otra persona, el Estado tiene que preguntarse cómo ayudarlo a hacerlo más rápido, no qué nuevo papel puede pedirle” , se quejó.

La Libertad Avanza impulsa el proyecto de Libertad Comercial en CABA: en qué consiste

Frente a esa situación, volvió a pedir por el tratamiento de la Ley de Libertad Comercial, un proyecto presentado en los últimos días que apunta a quitarle el peso regulatorio de encima a las empresas.

La propuesta establece un sistema de habilitación automática para las actividades consideradas de bajo riesgo. En esos casos, los comercios podrán comenzar a funcionar mediante una declaración jurada digital y la presentación de la documentación requerida, sin necesidad de atravesar una inspección previa.

El esquema contempla además un control posterior por parte del Gobierno de la Ciudad, que tendrá hasta 180 días para realizar la primera inspección. Si ese control no se concreta por una causa ajena al comerciante, la habilitación pasará a ser definitiva.

Otro de los puntos centrales es la incorporación del silencio positivo. El Gobierno contará con 30 días hábiles para resolver cada trámite y tendrá otros cinco días adicionales una vez emitida una alerta. Si transcurrido ese plazo no existe una respuesta, la solicitud quedará aprobada automáticamente.

La iniciativa también busca evitar demoras administrativas mediante el principio de una sola observación. El Estado deberá realizar todas las observaciones sobre la documentación de manera conjunta, precisa y fundamentada, para terminar con los pedidos fragmentados que obligan a los comerciantes a corregir sucesivamente un mismo expediente.

A su vez, se implementará una ventanilla única digital, desde la cual podrán gestionarse todos los trámites vinculados con una actividad económica. Esto se complementará con el principio de “una sola vez”, que impedirá al Gobierno solicitar nuevamente información o documentos que ya se encuentren en su poder.

El proyecto incorpora también el reconocimiento entre jurisdicciones: los permisos, registros y certificaciones que sean válidos en otras jurisdicciones podrán ser reconocidos en la Ciudad, sin necesidad de repetir controles equivalentes.

Luis Caputo y Pilar Ramírez durante una visita a la nueva sucursal de Lucciano´s en Las Cañitas este martes.

En materia de fiscalización, se establece además un derecho a corregir. Cuando se detecte una falta menor que no implique un riesgo grave, el comerciante tendrá un plazo de 30 días para subsanarla antes de que pueda aplicarse una suspensión o clausura.

Para aportar mayor previsibilidad, un catálogo digital informará de manera anticipada los requisitos, plazos, tasas e inspecciones correspondientes a cada trámite. De esta manera, quienes quieran iniciar una actividad podrán conocer previamente las condiciones que deberán cumplir.

El nuevo régimen, sin embargo, no alcanzará a las actividades consideradas de mayor riesgo. Farmacias, establecimientos sanitarios, locales bailables, espectáculos masivos y otras actividades peligrosas mantendrán los controles y las autorizaciones previas.

“Nuestra Ley de Libertad Comercial parte de una idea muy simple: confiar en el que trabaja y controlar lo importante. Nación está avanzando con las reformas de fondo y la Ciudad tiene que hacer su parte con menos impuestos, menos burocracia y más libertad para producir”, concluyó Ramírez.

La recorrida por Lugano se enmarca dentro de un plan de La Libertad Avanza de movilizar a los ministros y referentes nacionales por el distrito con el fin de ampliar el volumen electoral de cara al próximo año. Ayer, Ramírez estuvo acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en la apertura de la sucursal número 100 de la heladería Lucciano's.