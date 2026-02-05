CABA desalojó un edificio que estaba tomado hace 20 años frente al Spinetto Shopping + Seguir en









La vivienda era habitada por 40 familias. Es la casa recuperada número 573 en el marco de las políticas que impulsa el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El edificio está ubicado en Alsina 2311.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri, desalojó y clausuró en Balvanera frente al Spinetto Shopping, una enorme casa de 50 habitaciones por peligro inminente y riesgo estructural. La vivienda estaba usurpada desde hacía más de 20 años, y pese a haber sido clausurado en 2019, continuaba habitada. Los vecinos denunciaba ruidos molestos y hechos de violencia.

edificio viviendas spinetto En la vivienda de Alsina 2311 vivían 40 familias que fueron desalojadas durante el operativo de la Policía porteña. Es la casa recuperada número 573 en el marco de las políticas que impulsa el jefe de Gobierno, Jorge Macri, para garantizar el respeto de la propiedad privada, mejorar el orden público y la seguridad en los barrios y llevar tranquilidad a los vecinos.

“Algunos quieren que la Ciudad se parezca a lo peor del conurbano y no lo voy a permitir”, subrayó Jorge Macri. “Esta Ciudad tiene un estilo de vida que voy a cuidar y proteger. Lo que sea ilegal no va conmigo; será difícil, será complejo, pero estoy dando esa batalla: en la Ciudad la propiedad privada se respeta”, agregó el Jefe de Gobierno.

policia porteña desalojo Una vez concluido el procedimiento, albañiles tapiaron las puertas y ventanas para evitar que el inmueble vuelva a ser intrusado.

Entre las propiedades ya devueltas a sus dueños en los últimos dos años se incluyen edificios emblemáticos, como la Casa Blaquier en el Casco histórico, el llamado Elefante Blanco de la avenida Olazábal al 3400 en Belgrano, la Galería del Terror en Nueva Pompeya, la Casona de Costanera Sur y una parte del Mercado de Bonpland en Palermo.

La semana pasada la Ciudad recuperó en Tucumán al 1700, en San Nicolás, otro edificio de gran valor arquitectónico y patrimonial que estaba usurpado desde hacía más de 40 años. En el inmueble, que pertenece al Conicet, se encontraron banderas y estandartes de agrupaciones políticas, incluyendo un cuadro de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y panfletos con la imagen del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. También fueron desalojados un espacio situado debajo de la autopista Perito Moreno en Parque Avellaneda, usurpado por una cooperativa de cartoneros, y un predio de 2.500 metros cuadrados en San Telmo, ocupado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) del dirigente piquetero Raúl Castells. Allí funcionaba irregularmente un campo de deportes que tenía el permiso vencido desde hacía 12 años.