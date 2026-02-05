El Silicon Valley porteño afronta demoras por la contaminación del suelo donde debe erigirse el HUB tecnológico

La lentitud en el avance de lo que podría convertirse en el HUB de investigación de CABA se explica en que solo ha sido saneado el 40% del terreno que pertenecía al ex Tiro Federal. Esa realidad conspira con lo que podría convertirse en la zona más cara, donde ya se venden unidades en pozo que superan los u$s5.000 por m2, frente al estadio de River.

Vista aérea del PI, el distrito tecnológico que se desarrolla en Núñez frente al estadio de River Plate, con obras en ejecución y parcelas destinadas a universidades, empresas y desarrollos inmobiliarios

El Parque de Innovación (PI), una apuesta que unió al Gobierno porteño ( hoy liderado por Jorge Macri ) con el sector privado, emplazado sobre las 12 hectáreas del ex Tiro Federal, se pensó como una de las apuestas urbanas y productivas más ambiciosas de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo fue claro desde el inicio: crear un distrito capaz de concentrar ciencia, tecnología, educación superior, startups y desarrollos inmobiliarios en un mismo territorio, con escala metropolitana y proyección internacional. La comparación con Silicon Valley no surgió como un slogan vacío, sino como una referencia a modelos de ecosistemas donde el conocimiento se transforma en valor económico.

Sin embargo, el camino hasta ese objetivo no resultó lineal. El proyecto ubicado en Núñez, frente al estadio de River Plate, avanzó más lento de lo previsto, atravesado por condicionantes ambientales, administrativos y financieros que postergaron el inicio de varias obras. El suelo contaminado fue uno de los principales condicionantes. Esa demora convivió, en paralelo, con un creciente interés del mercado inmobiliario y con decisiones de inversión que comenzaron a materializarse incluso antes de que el predio alcanzara su plena madurez operativa .

Hoy, con obras en marcha, instituciones académicas confirmadas y proyectos privados en distintas etapas de ejecución, el Parque Innovación empieza a mostrar una foto más nítida de lo que será en el mediano plazo. Un espacio donde los HUB —centros de investigación, desarrollo e innovación tecnológica— serán protagonistas dentro del Parque de Innovación. Pero el conflicto de fondo no se resolvió y enfrentó al Estado con los privados dispuestos a invertir en su desarrollo. Hoy, apenas un 40% del suelo ha sido saneado.

Sin completar la remediación, las empresas no pueden iniciar las obras y obtener las habilitaciones correspondientes, lo que obligó a que las asumieran con fondos propios más allá de los planes iniciales de inversión. El gobierno porteño -en sucesivas administraciones- esquivó la manda del propio Artículo 11 de la subasta pública en la que se obligaba a la recomposición ambiental .

La cuestión no despeja la incertidumbre sobre el futuro del proyecto porque le agrega el condimento de eventuales reclamos legales por parte de los adquirentes de los terrenos: la necesidad de un entorno ambiental seguro es lo que operó como condicionante no solo jurídico, sino reputacional para tan ambicioso plan. Es lo que pone en jaque -según varios actores del mercado- no solo la viabilidad futura, sino la credibilidad del Estado como socio y garante de este tipo de iniciativas estratégicas.

Es que el propio Artículo 11 ya mencionado exigía que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los desarrolladores actuaran en conjunto para la remediación de manera que los adjudicatarios pudieran presentar ante la Agencia de Protección Ambiental las condiciones cumplimentadas en el pliego antes del 30 de junio de 2025. Ese plazo se excedió largamente para la mayor parte del predio.

La tensión entre tiempos urbanos, remediación ambiental y expectativas del mercado explica buena parte de la dinámica que coloca al distrito en un escenario complejo y abre una señal de alarma sobre un proyecto estratégico para CABA.

Parque de Innovación Núñez Propiedades Domos y el espacio público son parte del ecosistema del Parque de Innovación, frente al estadio Monumental riverplatense Prensa Parque de Innovación

Un distrito estratégico para la Ciudad

El Parque de Innovación se extiende sobre un predio delimitado por la avenida Udaondo, las calles Bavio y Campos Salles y la avenida Lugones, frente al estadio de River Plate y a metros del corredor Libertador. La localización no es un dato menor: se trata de uno de los sectores con mejor conectividad de la Ciudad, cercano a universidades, centros médicos y polos residenciales consolidados.

El proyecto nació formalmente con la sanción de la ley 5.558 en 2016. Desde su concepción, el masterplan combinó parcelas destinadas a universidades, centros de investigación, empresas tecnológicas, oficinas, coworking, viviendas y servicios. La lógica buscó replicar experiencias internacionales donde la proximidad física entre actores acelera la transferencia de conocimiento y la generación de negocios.

Datos duros del Parque de Innovación

Superficie total: 12 hectáreas.

Parcelas previstas: 32.

Inversión total estimada: más de u$s500 millones.

Actividad económica proyectada en etapa plena: cerca de u$s1.000 millones anuales.

Participación estimada en el PBG porteño: alrededor del 1%.

Tránsito diario estimado: 30.000 personas.

Docentes e investigadores: cerca de 3.000.

Trabajadores permanentes: más de 11.000.

Estas magnitudes explican por qué el distrito empezó a ser leído por el mercado inmobiliario como una de las zonas con mayor potencial de revalorización de la Ciudad. En la actualidad, ya se concretan operaciones en pozo con valores que parten desde u$s5.000 por m2, con expectativas de suba a medida que el ecosistema gane masa crítica.

Se desarrolla sobre una superficie de 164.000 m2, con la participación de cuatro universidades, más de 25 instituciones vinculadas al ecosistema científico y tecnológico y un esquema urbano que destina cerca del 60% del predio a espacios públicos, consolidando un modelo de integración entre academia, ciudad y actividad productiva.

El modelo de gobernanza

Ezequiel Mesquita, CEO del Parque de Innovación hasta hace pocos días (en breve asume Yamil Santoro) y actual miembro de la International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP), asociación de parques científicos del Mundo, sostuvo que el distrito logró consolidarse como el principal polo de innovación de la Argentina y uno de los hubs tecnológicos más relevantes de América Latina.

Ezequiel Mezquita Ezequiel Mesquita, quien hasta hace poco lideró el Parque de Innovación, y ahora seguirá vinculado al sector de los parques y tecnológicos en una asociación internacional

Mesquita explicó que el diseño del PI respondió al modelo de cuádruple hélice, que articula al Estado, las universidades, las empresas y las startups dentro de un mismo territorio. Esa interacción permitió transformar conocimiento en inversión, empleo calificado y desarrollo productivo, con una lógica urbana pensada para escalar innovación a nivel regional y global.

Durante 2025, el distrito atravesó una etapa clave marcada por el inicio y avance de obras, la activación del ecosistema emprendedor y la llegada de proyectos estructurales. A comienzos de 2026, el PI ingresó en una fase de consolidación operativa, con comunidad activa, eventos, programas de avanzada abierta y un nuevo ciclo de inversiones privadas.

En el plano internacional, la incorporación de Mesquita al Board of Directors de la IASP fortaleció la inserción del Parque en redes globales que reúnen a más de 350 parques científicos y distritos de innovación en 80 países (ubicados en Barcelona, Bogotá, San Pablo, entre otras ciudades). Esa vinculación abrió el acceso a programas de softlanding, acuerdos internacionales, transferencia de know-how y atracción de proyectos tecnológicos de escala.

Mesquita también puso el foco en el Informe de Hitos 2025 del PI, que reflejó el salto operativo del distrito en términos de infraestructura, comunidad y proyección internacional. Allí destacó el inicio del proceso constructivo de piezas clave del masterplan, como el futuro campus del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), cuya obra comenzará en enero de 2026 y que abrirá en 2028 con 26.000 metros cuadrados cubiertos, además de la llegada de TUMO Buenos Aires, el centro educativo tecnológico gratuito para jóvenes de entre 12 y 18 años, con inicio de actividades previsto para marzo de 2026.

A eso se sumaron los avances en edificios corporativos y de oficinas, como Hit Cowork, y las mejoras en espacio público, alumbrado y redes internas del predio.

En paralelo, Mesquita remarcó el crecimiento del ecosistema emprendedor y científico como uno de los principales activos del Parque. Durante 2025 se realizaron más de 100 eventos y paneles, con 13.000 asistentes y más de 150 speakers, mientras que unas 50 startups operaron de manera activa en 14 verticales estratégicas, con altos niveles de inversión, facturación y proyección internacional.

Parque de Innovación Núñez Propiedades +54 Lab, edificio donde trabajan más de 50 startups y ahí esta el laboratorio científico del PI Prensa Parque de Innovación

Dentro de ese entramado, la vertical AgriFood Tech (varias de las startups y compañías están vinculadas con el agro) se consolidó como uno de los ejes más dinámicos, con laboratorios de bioseguridad nivel 2, alianzas con empresas como Bayer y CNH, y startups que ya desarrollaron soluciones con impacto productivo y potencial de escalabilidad regional.

El freno principal: suelo contaminado y saneamiento

Uno de los principales factores que explicó el ritmo más lento del proyecto fue la compleja situación ambiental del suelo del ex Tiro Federal. Bajo tierra permanecían restos de vainas, pólvora y residuos con altos niveles de plomo, una contaminación reconocida oficialmente en los pliegos de licitación.

La remediación ambiental avanzó de manera gradual y permanece incompleta con tiempos vencidos. Demandó tareas de saneamiento profundas antes de permitir el inicio de las obras. Durante la primera etapa, apenas una parte del predio quedó en condiciones de uso, lo que obligó a postergar proyectos y a reorganizar cronogramas de inversión.

IMG_9916 Se hicieron movimientos de suelo en el predio del Parque de Innovación. La etapa previa a la construcción de los campus universitarios y desarrollos privados

En varios casos, desarrolladores privados encararon trabajos adicionales de recomposición del suelo con recursos propios para poder avanzar. Esa situación generó tensiones iniciales, incertidumbre jurídica y demoras administrativas. Con el paso del tiempo, y a medida que las obras de saneamiento progresaron, el distrito comenzó a destrabar ese cuello de botella, pero aun resta que la mayor parte del predio -aproximadamente un 60%- logre resolver una cuestión no que puede postergarse: la contaminación del suelo.

Hoy, solo el 40% del suelo fue recuperado y las empresas que ya completaron la remediación en sus parcelas son las únicas que pueden avanzar en la promesa de transformación para el "Sillicon Valley porteño", como se lo denominó.

Universidades, ciencia y formación

Uno de los pilares del Parque de Innovación es el anclaje académico. El proyecto más relevante en este sentido es el nuevo campus del ITBA. Martín Arana, director general de la Unidad Desarrolladora del futuro edificio para el instituto, explicó que la obra inició sus etapas preparatorias, con definiciones técnicas, ingenierías y trabajos previos indispensables para una construcción de esta escala.

El campus fue concebido como un edificio académico de última generación, con fuerte impronta tecnológica y espacios flexibles. Contempla aulas de distintos formatos, laboratorios especializados de docencia e investigación, áreas de coworking, salas de reunión y espacios de encuentro diseñados para el trabajo interdisciplinario.

Parque de Innovación ITBA Propiedades Render de la futura sede del ITBA en el PI Prensa ITBA

El desarrollo implica una inversión significativa, con un edificio de aproximadamente 23.000 m2, diez pisos y dos subsuelos. La inauguración está prevista para 2028, con una puesta en funcionamiento integral que concentrará en un solo predio las actividades académicas, de investigación y administrativas del ITBA.

Arana agregó: "La inauguración del Campus ITBA está prevista para el 2028 como un hito único, una vez finalizada la totalidad de la obra y completadas las instancias técnicas y administrativas correspondientes. El proyecto contempla una puesta en funcionamiento integral del edificio, de modo que los espacios educativos, académicos y de vinculación comiencen a operar de manera conjunta, garantizando una experiencia completa y coherente para toda la comunidad universitaria".

A este proyecto se suma la llegada de TUMO Buenos Aires, un centro educativo extracurricular y gratuito para jóvenes de entre 12 y 18 años, orientado a disciplinas como robótica, programación, diseño, animación y videojuegos. La apertura está prevista para el ciclo lectivo 2026.

Oficinas, coworking y Real Estate premium

El avance del sector corporativo empezó a redefinir el perfil del distrito. Alejandro Gawianski, presidente de HIT, explicó que la compañía desarrolla dos edificios de oficinas en el Parque: HIT 18, de 13.000 m2, con finalización prevista para fines de 2027, y HIT 19, de 22.000 m2, que inició obras en febrero y concluirá en 2028.

Dentro de HIT 19 funcionará un coworking de 10.000 m2, orientado principalmente a empresas corporativas, equipos de innovación y compañías tecnológicas. El foco del proyecto estuvo puesto en la experiencia del usuario, con amenities, espacios colaborativos, auditorios, salas de streaming, lactarios y áreas de descanso.

Parque de Innovación HIT Propiedades Una de las propuestas de HIT que llegarán al parque HIT

Gawianski estimó valores de comercialización que oscilarán entre u$s4.500 y u$s7.000 por m2. En una primera etapa, la propuesta se orientó a inversores, con un lanzamiento al usuario final previsto para marzo.

En el caso de HIT, la diferenciación del proyecto partió desde el diseño de la experiencia del usuario. "El enfoque estuvo puesto en crear espacios de trabajo capaces de competir con el home office, con una propuesta claramente corporativa y orientada a equipos de empresas medianas y grandes. Los amenities y áreas colaborativas ocupan un rol central, con workcafés, espacios de networking y sectores comunes pensados para fomentar el intercambio entre equipos y organizaciones" dijo Gawianski.

El Grupo Chomer también se prepara para iniciar la obra de su proyecto Orion. La compañía aguarda la aprobación final de planos para comenzar trabajos entre abril y mayo. Se trata de un desarrollo de usos mixtos, orientado a estudios profesionales y vivienda, con valores cercanos a los u$s5.000 por m2 y una demanda sostenida desde el lanzamiento.

Desde la desarrolladora destacaron que el edificio se apoya en un esquema de usos mixtos pensado para captar tanto a profesionales como a usuarios residenciales que buscan cercanía con el ecosistema académico y tecnológico del PI. El proyecto apunta a una demanda vinculada al trabajo híbrido y a la necesidad de contar con espacios flexibles, bien ubicados y con servicios de calidad, en un contexto donde Núñez empieza a consolidarse como una nueva centralidad urbana.

Parque de Innovación Edificio Orion Orion, otro edificio con diseño futurista Grupo Chomer

La zona también cuenta con una variada oferta gastronómica, incluye locales como Oporto, Norimoto, Cucina Paradiso, Sucre Restaurante, Narda Comedor, Solomía y La Braseria. Además, está cerca de edificios emblemáticos como el Chateau Libertador, Centro Empresarial Libertador e instituciones educativas como la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Se espera que dentro del parque se cree otro polo gastronómico a la vez.

Por su parte, Gustavo Menayed, CEO del Grupo Portland, sostuvo que la empresa ya completó los trabajos previos de saneamiento por cuenta propia y avanza con Palmera Nova, un edificio de 12.000 m2 y 12 pisos, con 117 departamentos, coworking, pileta, gimnasio y una propuesta gastronómica integrada al Parque.

Parque de Innovación Edificio Palmera Nova Palmera Nova con varios espacios multi propósito y hasta local gastronómico en planta baja Grupo Portland

"La llegada al parque la leímos como una oportunidad de desarrollo de largo plazo, asociada a la transformación urbana de Núñez y a la consolidación de un nuevo polo académico y tecnológico en la Ciudad. El interés por este tipo de proyectos responde a un cambio en la demanda, con usuarios que priorizan cercanía a centros de trabajo, universidades y servicios, además de propuestas modernas y eficiente", aclaró Menayed.

Un entorno urbano que se expande

El desarrollo del Parque de Innovación se apoya en un esquema público–privado. El Estado aporta la tierra, la infraestructura troncal y el marco normativo, mientras que los privados ejecutan los campus universitarios, edificios corporativos, laboratorios y proyectos residenciales.

En paralelo, avanzan obras de conectividad como la ampliación del Puente Labruna, que mejorará el acceso al predio y su integración con el corredor norte. Dentro del Parque continúan los trabajos de espacio público, vialidad, alumbrado y drenajes, con el objetivo de consolidar un entorno urbano moderno y seguro.

Parque de Innovación proyecto Udaondo A pasos y como anexo al parque se desarrolla Udaondo, con frente por la Avenida del Libertador, en Núñez Landmark Developments

A pocos metros del distrito, progresa el proyecto Udaondo Buenos Aires con salida directa a la Avenida del Libertador, uno de los desarrollos más ambiciosos de la zona. El emprendimiento contempla tres torres de hasta 100 metros de altura, residencias premium, un hotel cinco estrellas y obras de arte integradas al espacio urbano. Las unidades alcanzan valores promedio de u$s8.500 por m2.

Alejandro Furst, CEO de Landmark Developments dijo: "El proyecto fue pensado para dialogar con los grandes hitos arquitectónicos de Buenos Aires”.

El desarrollo avanza con fundaciones profundas ejecutadas y obras en subsuelos, con finalización prevista para 2028. Furst concluyó que la consolidación del Parque y su entorno inmediato terminará de posicionar a Núñez como uno de los polos urbanos, inmobiliarios y productivos más relevantes de la Ciudad.

Sin embargo, el principal obstáculo persiste y el proyecto destinado a ser un motor de desarrollo choca con la realidad de bases frágiles, pero sobre todo, contaminadas.